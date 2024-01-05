«السيدة العجوز» يستعرض في «حفل الكأس»

تورينو (أ ف ب)



أكمل يوفنتوس عقد المتأهّلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، باكتساحه ساليرنيتانا 6-1 ضمن منافسات الدور الـ 16، ليلاقي فروزينوني، فيما يلعب ميلان مع أتالانتا، وفيورنتينا مع بولونيا ولاتسيو مع روما.

بهذا الفوز تابع فريق «السيدة العجوز» سلسلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يخسر منذ مواجهة ساسوولو 2-4 في 23 سبتمبر الماضي.

سجّل ليوفنتوس فابيو ميريتي «12»، أندريا كامبياسو «35»، دانييلي روجاني «54»، التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه «75»، التركي كينان يلديز «88»، والأميركي تيموثي وياه «91» ولساليرنيتانا النيجيري تشوكوبويكيم إيكويميسي «1».

ولم ينتظر إيكويميسي سوى دقيقة واحدة ليفتتح التسجيل لساليرنيتانا، بعد خطأٍ فادحٍ من المدافع فيديريكو جاتي، هدفٌ هو الأسرع الذي يدخل شباك «السيدة العجوز» «00:59» في جميع المسابقات منذ الهدف الذي سجّله البوسني ميراليم بيانيتش في مرمى فريقه بالخطأ أمام جنوى ضمن الدوري، في 26 أغسطس 2017 «00:18»، حسب إحصائيات أوبتا.

وعادل ميريتي التسجيل ليوفنتوس مستغلاً تمريرة من كامبياسو «12».

وضاعف كامبياسو النتيجة، بعدما وصلت الكرة إليه من ركنية «35»، ليصبح أول مدافع إيطالي ليوفنتوس يُسجّل ويصنع في مباراة واحدة ضمن جميع المسابقات، منذ دانييلي روجاني أمام أودينيزي ضمن الدوري في أكتوبر 2017.

وأضاف روجاني هدفاً ثالثاً متابعاً كرة مرتدّة من الحارس فيتشينزو فيوريلو «54».

وأنهى برون آمال فريقه بالعودة بالنتيجة، بعدما سجّل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

وسجّل «البديل» يلديز الهدف الخامس بتمريرة من البرازيلي دانيلو «88»، قبل أن يختتم البديل الآخر وياه مهرجان الأهداف «91».

وكان كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي ليوفنتوس قال على هامش المباراة أن اللاعب الفرنسي أدريان رابيو أنّه واثق من تجديد الأخير عقده مع النادي.

وقال جيونتولي «نحن واثقون جداً، سنرى ما سيحدث، في الموسم الماضي حدث ذلك (تجديد العقد) في نهاية الموسم، نحن سعداء وواثقون من الاستمرار معاً».

وكان رابيو قد جدّد عقده في يونيو الماضي لعامٍ إضافي، ووفقاً للصحافة الإيطالية يعتزم يوفنتوس تقديم عقدٍ جديد لثلاث سنوات للاعب الذي حمل شارة القيادة هذا الموسم.