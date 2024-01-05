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الرياضة

مبابي يتنازل عن 105 ملايين دولار!

مبابي يتنازل عن 105 ملايين دولار!
5 يناير 2024 09:04

 
باريس (أ ف ب)

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تنازل النجم الفرنسي لباريس سان جيرمان كيليان مبابي، عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، في اتفاق تمّ التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، حسب ما أفاد مصدر شارك في المفاوضات.
وذكر المصدر أنّ قيمة هذه المكافآت التي تنازل عنها مبابي قيمتها تتراوح بين 65 و75 مليون دولار، وستكون بمثابة تغطية ماليّة للنادي في حال رحيله لاعباً حرّاً مع نهاية عقده في يونيو المقبل.
وبات مبابي لاعباً حراً يملك بدءاً من الاثنين خيار التوقيع مع نادٍ غير فريقه الحالي.
وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخرى، مثل صحيفة «لو باريزيان» التي أكدّت أن مبابي تخلى عن مكافأة «الولاء» البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها في سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 ملايين دولار تقريباً.
وقال مبابي، في تصريحات صحفية عقب فوز سان جيرمان بلقب كأس الأبطال على حساب تولوز 2-0 «بالاتفاق الذي أبرمته مع النادي هذا الصيف، مهما كان قراري، تمكنّا من حماية جميع الأطراف، والحفاظ على استعداد النادي للتحديات القادمة، وهو الأمر الأكثر أهمية، مضيفًا أنه لم يتخذ «قراره» بشأن مستقبله.
ويتسنى لسان جيرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل لمبابي، من دون الحصول على بدل انتقال.
وحصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في عام 2022، على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنوياً، ومكافأة توقيع بقيمة 164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة، تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليونًا في العام الثاني و95 في الموسم الثالث.

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