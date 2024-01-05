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الرياضة

هذا اللاعب الأغلى في هذا الكوكب

هذا اللاعب الأغلى في هذا الكوكب
5 يناير 2024 09:46

أنورإبراهيم (القاهرة)

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قدم النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام «20 عاماً» بداية ولا أروع في ريال مدريد، وخطف الأضواء من كل نجوم «الميرينجي»، إذ سجل 17 هدفاً في 22 مباراة هذا الموسم، رغم أنه لم يسجل في آخر مباراتين للفريق، وهو رقم قياسي رائع لهذا «الجنتلمان الإنجليزي» القادم من بروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي مقابل 103 ملايين يورو.
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب - نقلاً عن المركز الدولي للدراسات الرياضية المعروف باسم «مرصد كرة القدم» - أن بيلينجهام يساوي في الوقت الحالي 5. 267 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب على وجه الأرض.
وأضافت الصحيفة أن النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، وزميل بيلينجهام السابق في دورتموند، يأتي في المركز الثاني في قائمة «التوب 5» الأوائل برصيد 2. 251 مليون يورو، بينما يأتي البرازيليان فينسيوس جونيورورودريجو نجما ريال مدريد في المركزين الثالث والرابع برصيد 3. 250 مليون يورو، و9. 247 مليون يورو على التوالي.
أما المركز الخامس فيشغله الإسباني جابي بقيمة سوقية 4. 175 مليون يورو، ويليه مواطنه بيدري زميله في برشلونة برصيد 2و125مليون يورو. وخلت قائمة الخمس الأوائل من اسم الفرنسي الشاب كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، الذي كان في بداية 2023، وفي أعقاب كأس العالم الأخيرة، الأعلى قيمة سوقية ومعه هالاند، «180مليون يورو لكل منهما».
وعلقت الصحيفة على وجود 3 لاعبين من ريال مدريد في قائمة «التوب 5» بقولها: ليس هناك من هو أسعد من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، لأن اللاعبين الثلاثة شباب «بيلينجهام وفينسيوس وردوريجو» يمكن البناء عليهم ليصبح «البلانكوس» فريقاً «سوبر»، بلاعبين قادرين على التألق والظهور في قمة مستواهم الفني لعشر سنوات قادمة. 

جود بيلينجهام
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
إيرلينج هالاند
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
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