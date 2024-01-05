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الرياضة

هونج كونج يخسر «بروفة» طاجيكستان قبل لقاء «الأبيض»

هونج كونج يخسر «بروفة» طاجيكستان قبل لقاء «الأبيض»
5 يناير 2024 10:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

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خسر هونج كونج أمام طاجيكستان 1-2 ودياً في أبوظبي، ضمن المعسكر التحضيري للمنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.
ويخوض هونج كونج «ودية» أمام السعودية يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يفتتح مشواره في البطولة بلقاء منتخبنا 14 يناير.
وسبق أن حقق هونج كونج الفوز على الصين 2-1 ودياً في أبوظبي الأسبوع الماضي، وذلك مع سعي الفريق للظهور بصورة أفضل في النهائيات الآسيوية، حيث لا يزال يبحث عن فوزه الأول، بعدما سبق له خوض 10 مباريات في النسخ الأولى والثالثة والرابعة، عرف خلالها التعادل 3 مرات، والخسارة في 7 لقاءات، وعاد إلى الظهور مرة أخرى في النهائيات منذ عام 1968.
وبحسب رصد وسائل الإعلام في هونج كونج، فإن النرويجي يورن أندرسن مدرب المنتخب، يركز على الكرات الثابتة في أسلوب اللعب، في محاولة مباغتة المنافسين في النهائيات، مع معرفته لقدرات لاعبيه التي تتطلب منه إغلاق المساحات، ومحاولة خطف الأهداف بدلاً من طريقة اللعب المفتوح.

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هونج كونج
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