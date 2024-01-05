«الشتاء 37» يمنح «الريال» لقب «الليجا» 69%!



مراد المصري (أبوظبي)



حسم ريال مدريد لقب «بطل الشتاء» في الدوري الإسباني لكرة القدم، للمرة الـ 37 في تاريخه، بعدما تصدر الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا، في ختام «الجولة 19».

ويعزز «اللقب الشرفي» طموحات «الملكي» الذي نجح 25 مرة سابقة، تفوق فيها في منتصف مشوار «الليجا»، من حسم اللقب، بنسبة نجاح 69%.

طوال تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1929، والآن في موسمها الـ 93، احتل 51 من أبطال الشتاء الـ 92 السابقين «55%» المركز الأول في نهاية تلك المواسم، وأصبح الأمر أكثر وضوحاً منذ احتساب 3 نقاط للفوز، حيث انتهى الأمر بـ 22 من أبطال الشتاء الـ 28 «79%» منذ موسم 1996-1995، برفع درع الدوري في نهاية الموسم.

مرة واحدة فقط في المواسم الـ 20 الأخيرة التي كان فيها ريال مدريد «بطل الشتاء»، ثم فشل في الفوز بلقب «الليجا»، وللمفارقة كان ذلك مع مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2015-2014.

في ذلك الوقت، حصد ريال مدريد 48 نقطة في منتصف الموسم، مقارنة بـ 44 نقطة لبرشلونة، إلا أن الإصابات والإرهاق في النصف الثاني من الموسم، أديا إلى فوز برشلونة باللقب، وله 94 نقطة، مقارنة بمنافسه الذي جمع 92 نقطة.

وبعد أن عانى «خيبة الأمل»، أثبت أنشيلوتي أنه تعلم الدرس، عندما كان ريال مدريد بطلاً للشتاء في الموسم قبل الماضي 2022-2021، حيث انتزع اللقب وقتها وقبل جولات عدة على نهاية الموسم.

وهناك عوامل عدة وراء الأداء الرائع لريال مدريد في النصف الأول من هذا الموسم، أبرزها دفاعه القوي، حيث استقبل «البلانكوس»11 هدفاً في 19 مباراة، وهو ثالث أفضل سجل دفاعي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهذا أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق في الدفاع، بإصابة إيدر ميليتاو ودافيد ألابا، وغياب ناتشو للإيقاف.

ولعب جود بيلينجهام دوراً محورياً في تصدر «الملكي» لقمة «الليجا»، وسجل 13 هدفاً، ما يجعله المتصدر الحالي لترتيب «جائزة البيتشيتشي» لهداف الدوري.