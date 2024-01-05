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الرياضة

خاوي مرشح للرحيل عن خورفكان

خاوي مرشح للرحيل عن خورفكان
5 يناير 2024 11:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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تبدو حظوظ التونسي سيف الدين خاوي ضعيفة للاستمرار مع خورفكان، خلال النصف الثاني من «دوري أدنوك للمحترفين»، ومن المنتظر الاستغناء عن خدماته، بناءً على طلب من نيبوشا مدرب الفريق، لعدم الاقتناع بأدائه خلال الفترة الماضية.
ويبرز التوجه لدى إدارة «النسور» للاحتفاظ بالمهاجم البرازيلي تياجو، أو إعارته إلى أحد الأندية؛ والبحث عن لاعب أفضل، حتى يقود خط المقدمة بعد استئناف البطولة.
وتفكر الإدارة في إجراء تغيير لاعب أو اثنين على الأكثر في الأجانب، والاكتفاء بعودة المصابين، واكتمال جاهزية بقية اللاعبين.
ويخوض خورفكان عدداً من المباريات الودية في أثناء التوقف، ويقيم معسكراً داخلياً، وفقاً لبرنامج الإعداد الذي وضعه نيبوشا.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
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