الجزيرة يلتقي سبارتاك موسكو ودياً في أبوظبي



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي الجزيرة مع سبارتاك موسكو الروسي 3 فبراير المقبل، في مباراة ودية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن تحضيرات «فخر أبوظبي» خلال فترة التوقف الشتوية.

ويخوض الجزيرة عدداً من المباريات الودية خلال الشهر الجاري أيضاً، ويتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الجديد للفريق.

ويحرص سبارتاك موسكو على إقامة معسكره الشتوي في أبوظبي، على غرار العديد من الأندية العربية والعالمية التي اختارت العاصمة الإماراتية وجهة لها خلال الفترة الحالية، ويلتقي شباب الأهلي أيضاً 10 فبراير.

ويحتل سبارتاك موسكو المركز الخامس، بعد 18 جولة على انطلاق الدوري الروسي هذا الموسم، بفارق 8 نقاط عن كراسنودار «المتصدر»، علماً أن سبارتاك موسكو هو الفريق الأنجح في تاريخ الكرة الروسية، بوصفه الأكثر فوزاً بلقب الدوري، بإجمالي 22 لقباً، والأكثر حصداً للكأس «14 مرة» آخرها عام 2022.