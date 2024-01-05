تجديد الشراكة بين «زايد العليا» و«بالمز الرياضية»



أبوظبي (الاتحاد)

جددت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم شراكتها الاستراتيجية، مع شركة بالمز الرياضية، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما في مجال الجو جيتسو لأصحاب الهمم، لضمان إدراجها ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى أندية ومراكز الرعاية والتأهيل بالمؤسسة، وتدريب أصحاب الهمم منتسبيها، وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، وتشجيعهم على ممارسة اللعبة، وتقديم التسهيلات التي تحتاجها الشركة لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريبهم.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة بالمز الرياضية، وفؤاد فهمي درويش، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب مذكرة التفاهم توفر مؤسسة زايد العليا مباني الأندية الرياضية التابعة لها لشركة بالمز لأغراض التدريبات الرياضية اللازمة، خلال ساعات عمل المؤسسة، بينما تلتزم الشركة بإعداد وتنفيذ برامج وخطط تدريبية للاعبين من أصحاب الهمم الراغبين في المشاركة، وتقيم وتقيس تطور مستواهم، فنياً ومهارياً وبدنياً، وتوفر المدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات، وفقاً للبرامج المعتمدة والمتفق عليها، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذها، وكذلك عند تنفيذ المنافسات والبطولات على المستوى المحلي أو الإقليمي.

رحب عبد الله الحميدان بتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم، مشيداً بأهداف الشركة التي تروج للأنشطة الرياضية لمواطني الإمارات والمجتمع بشكل عام، للتأكيد على أهمية الرياضة في الحياة اليومية مع إمكانية دمج الرياضة في نسيج المجتمع ذاته، وتعمل على تشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية المنتظمة، الأمر الذي يمكن من خلاله الاستفادة من تلك الأنشطة في تحقيق هدف المؤسسة بتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع.

وقال إن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع «بالمز الرياضية»، تكفل استمرار برنامج المؤسسة للكشف عن الموهوبين من «أصحاب الهمم» في الجو جيتسو التي تتبوأ فيها الإمارات مكانة مرموقة على المستويات الإقليمية والدولية، كما أنها تحظى برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية ممارسة الرياضة لأصحاب الهمم، لأنها تعزز جهود المؤسسة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع.



وعبر الأمين العام عن ثقته بقدرة أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا للمشاركة في تلك الأنشطة والمنافسات الرياضية، والتدريب على ممارسة الجو جيتسو، بما يمثل نقلة نوعية في حياتهم، وتسهم في منح أولياء الأمور نوعاً من الثقة في قدرات أبنائهم، وتشعرهم بالفخر والسعادة.

وأشاد فؤاد درويش بتجديد مؤسسة زايد العليا ثقتها الغالية في الشركة، والاستمرار في هذه الشراكة التي يجني ثمارها أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم، وتنعكس إيجاباً على كافة مناحي تفاعلاتهم الحياتية، كما أثبت العديد منهم ممن شاركوا في هذا البرنامج التدريبي على مدار السنوات السابقة قدرات ومهارات متميزة لا تقل في قيمتها ومقدارها عن أي من أقرانهم في مختلف أندية وبرامج الجو جيتسو المنتشرة على مستوى الدولة.

وقال: إن قرار إدارة المؤسسة بإشراك فئات أصحاب الهمم في تدريبات الجو جيتسو في المقام الأول، هو قرار حكيم في ظل الفوائد الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية التي يكتسبها ممارس اللعبة، الأمر الذي نلمسه بأنفسنا كل يوم من خلال برامجنا التدريبية المنوعة التي تضم أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة من مختلف الخلفيات والفئات العمرية، وتؤكده الدراسات والأبحاث العلمية.

وأضاف درويش أن بفضل الدعم اللامحدود التي تحظى به الجو جيتسو من قيادتنا الرشيدة وعلى المستويات كافة، يحقق «جو جيتسو الإمارات» نتائج أبهرت العالم بأسره خلال فترة قياسية، حتى أصبحت برامج تدريب الجو جيتسو الإماراتية محط أنظار العالم، وأنموذجاً يحتذى به في التميز في الإدارة الرياضية.

وقالت عائشة المنصوري مدير مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا، إن تدريب طلاب المؤسسة على الجو جيتسو انطلق العام 2019، بحيث تم تقييم الطلبة القابلين لممارسة الرياضة، واختيار 12 طالباً من المنتسبين للمركز، بعد اجتيازهم الاختبارات الطبية والتعليمية، بالتنسيق مع المدرب والمدرس المتخصص والممرض، واعتماد ولي الأمر لبرنامج التدريب، كما تم تقديم ورشة تعريفية عن اضطراب طيف التوحد وخدمات المركز لفئة التوحد لمدربي شركة بالمز الراضية، والتي قامت جانبها بتجهيز القاعة الرياضية المناسبة للجو جيستو في المركز

وأكدت أن ممارسة الجيو جيتسو أسهمت في بناء مهارات الطلبة في العمل الجماعي، وزيادة الثقة بالنفس واتباع التعليمات، كما أسهمت في تسهيل دمج الطلبة في المدارس الحكومية، حيث تمت الموافقة على دمج 12 طالباً في المدارس الحكومية، وتم عمل حفل تخرج لهم، بالتنسيق مع الشركة وحضور أولياء الأمور.

وأكد سيف عبد القادر النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا، أن شركة بالمز الرياضية، خلال فترة التعاون السابق دربت 9 لاعبين منتسبين للنادي من إعاقات مختلفة، ووفرت لهم المدربين المؤهلين، الأمر الذي عزز لياقتهم البدنية، وأسهم في اكتسابهم فنون الدفاع عن النفس، ومهارات الاندماج مع الآخرين، كما قدمت الدعم اللوجستي من معدات، وأبسطة وأدوات رياضة خاصة بهذه الرياضة، ونسقت مع الجهات المعنية لتسجيل اللاعبين من أصحاب الهمم في أجندة بطولات ومسابقات الجو جيتسو، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لتقييم الأداء.