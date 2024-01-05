

مانشستر (رويترز)



أكد مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، وكولورادو رابيدز المنافس في دوري المحترفين الأميركي للعبة الشعبية، انتقال الحارس الأميركي زاك ستيفن من السيتي إلى كولورادو رابيدز.

وانضم ستيفن «28 عاماً» إلى النادي الأميركي، بناء على عقد مدته 5 أعوام، يتضمن إمكانية التمديد لعام إضافي.

وغادر ستيفن السيتي بعد استمراره في صفوفه 4 مواسم شارك خلالها في 21 مباراة، كان معظمها في منافسات الكؤوس المحلية.

ولعب ستيفن 29 مباراة دولية مع المنتخب الأميركي، وأمضى موسم 2022-2023 معاراً في ميدلسبره في دوري القسم الثاني الإنجليزي، وشارك مع الفريق في أكثر من 40 مباراة في الدوري، بينما وصل النادي إلى تصفيات الصعود للدرجة الممتازة.

وقال بادريج سميث رئيس كولورادو رابيدز «زاك حارس من الطراز النادر، وهو صاحب خبرة هائلة على المستويين الدولي والأميركي».