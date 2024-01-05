أنتيتوكونمبو يُفسد عيد ميلاد ويمبانياما!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



أفسد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، احتفال الموهبة المتألقة الشابة الفرنسي فيكتور ويمبانياما، بعيد ميلاده العشرين، وقاد ميلووكي باكس للفوز على سان أنتونيو سبيرز 125-121، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

كانت المواجهة منتظرة بين النجمين اليوناني والفرنسي الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الأميركي، فلم تخيب الآمال، لأن الأول تعملق بتسجيله 44 نقطة، مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في حين سجل الفرنسي الذي خاض 26 دقيقة فقط، بسبب إصابة في كاحله أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة، 27 نقطة مع 9 متابعات، في حين كان زميله ديفن فاسل أفضل مسجل في صفوف سبيرز مع 34 نقطة.

جاءت النتيجة متقاربة طوال المباراة، ودخل الفريقان الربع الأخير متعادلين بنتيجة 93-93.

تبدلت الصدارة خلال هذا الربع ثماني مرات، وتعادل الفريقان 118-118، قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، بفضل ثلاثية ليانيس، رد عليه ويمبانياما برمية مماثلة، ليستمر التعادل، قبل النهاية بدقيقة و9 ثوانٍ، ولكن الكلمة الأخيرة كانت لميلوووكي.

وكانت الإثارة على الموعد أيضاً في المباراة الثانية التي جمعت دنفر ناجتس «حامل لقب» الموسم الماضي، وجولدن ستاتيت ووريرز، حيث نجح الأول بقيادة نجمه الصربي نيكولاس يوكيتش، في قلب تخلفه بفارق 18 نقطة في الربع الأخير إلى فوز في الثانية الأخيرة، بفضل سلة غير اعتيادية من منتصف الملعب سجلها بنفسه.

وأنهى يوكيتش المباراة مسجلاً 34 نقطة و10 تمريرات حامسة و9 متابعات، وأضاف زميلاه أرون جوردون وجمال موراي 30 و25 نقطة توالياً، في حين كان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف ووريرز مع 30 نقطة، وأضاف كلاي طومسون 24 نقطة.

وعلق مدرب دنفر مايكل مالون على رمية يوكيتش بالقول «اللاعبون الكبار يظهرون علو كعبهم في الأوقات الصعبة».