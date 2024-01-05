السبت 6 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زينجا: «الصقور» يستحق موقعاً أفضل في «أدنوك للمحترفين»

زينجا: «الصقور» يستحق موقعاً أفضل في «أدنوك للمحترفين»
5 يناير 2024 12:05

معتصم عبدالله (دبي)


تعهد الإيطالي والتر زينجا المدرب الجديد لفريق الإمارات، بتقديم كل ما لديه من طاقات، بجانب رصيد خبراته العالمية، والمحلية في الدوري، من أجل خدمة «الصقور»، والارتقاء بالفريق الذي يحتل المركز الأخير في «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد «5 نقاط»، بنهاية «الجولة 12».
وأعلنت إدارة نادي الإمارات رسمياً، التعاقد مع زينجا لمدة موسم ونصف موسم، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وثاني سالم الشحي، وجمال القرصي، أعضاء مجلس الإدارة، ليكون المدرب الثالث ل «الصقور» في الموسم الحالي، بعد محمد الجالبوت، والإسباني بقيادة لويس بلاناجوما.
وتقدم ثاني الشحي بالشكر للجهاز الفني السابق ل «الصقور»، مشيداً بتعامله الاحترافي مع النادي، ورحب في الوقت ذاته بوالتر زينجا المدير الفني الجديد، لافتاً إلى إنجازات المدرب الإيطالي صاحب الاسم الكبير في عالم كرة القدم.
وقال الشحي: «نطمح إلى أن تتغير صورة الفريق مع المدرب زينجا، وفي الوقت ذاته نعمل، ونسعى لظهور «الصقور» بصورة تلبي طموحات جماهيره».
من جانبه توجه زينجا بالشكر إلى إدارة النادي برئاسة يوسف البطران، على الثقة والدعم وأشاد المدير الفني الجديد بالنادي، وقال: «الإمارات نادٍ كبير يستحق أن يكون في موقع أفضل مما عليه الآن»، وأعد بأن أقدم كل ما لدي، وأن أوظف طاقاتي وفريق عملي وخبراتي العالمية والمحلية في الدوري لخدمة «الصقور» والارتقاء بترتيب الفريق».ولخص زينجا استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة مع «الصقور»، من خلال البداية بلقاء اللاعبين، بعد الاطلاع على تسجل لمباريات الفريق السابقة، وقال: «العوامل الأهم في المرحلة الحالية تتمثل في إلهام اللاعبين واستجابتهم لغرس مبدأ روح الفريق واللعب الجماعي، وأتمنى دعم الجماهير المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تكاتف الجميع».

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
%98.8 من القوى العاملة تتمتع بمنظومة حماية الأجور


المحطة الخامسة
يعد فريق الإمارات المحطة الخامسة للإيطالي زينجا «63 عاماً» في ملاعب الإمارات، بعدما قاد العين 2007، والنصر 2011- 2013، والجزيرة 2013- 2014، والشعب 2015- 2016.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
والتر زنجا
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون تم إطلاق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
اليوم 00:59
بارجة حربية أميركية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي
اليوم 00:59
أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة مخطوفة قبالة سواحل الصومال
اليوم 00:59
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©