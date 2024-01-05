زينجا: «الصقور» يستحق موقعاً أفضل في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



تعهد الإيطالي والتر زينجا المدرب الجديد لفريق الإمارات، بتقديم كل ما لديه من طاقات، بجانب رصيد خبراته العالمية، والمحلية في الدوري، من أجل خدمة «الصقور»، والارتقاء بالفريق الذي يحتل المركز الأخير في «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد «5 نقاط»، بنهاية «الجولة 12».

وأعلنت إدارة نادي الإمارات رسمياً، التعاقد مع زينجا لمدة موسم ونصف موسم، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وثاني سالم الشحي، وجمال القرصي، أعضاء مجلس الإدارة، ليكون المدرب الثالث ل «الصقور» في الموسم الحالي، بعد محمد الجالبوت، والإسباني بقيادة لويس بلاناجوما.

وتقدم ثاني الشحي بالشكر للجهاز الفني السابق ل «الصقور»، مشيداً بتعامله الاحترافي مع النادي، ورحب في الوقت ذاته بوالتر زينجا المدير الفني الجديد، لافتاً إلى إنجازات المدرب الإيطالي صاحب الاسم الكبير في عالم كرة القدم.

وقال الشحي: «نطمح إلى أن تتغير صورة الفريق مع المدرب زينجا، وفي الوقت ذاته نعمل، ونسعى لظهور «الصقور» بصورة تلبي طموحات جماهيره».

من جانبه توجه زينجا بالشكر إلى إدارة النادي برئاسة يوسف البطران، على الثقة والدعم وأشاد المدير الفني الجديد بالنادي، وقال: «الإمارات نادٍ كبير يستحق أن يكون في موقع أفضل مما عليه الآن»، وأعد بأن أقدم كل ما لدي، وأن أوظف طاقاتي وفريق عملي وخبراتي العالمية والمحلية في الدوري لخدمة «الصقور» والارتقاء بترتيب الفريق».ولخص زينجا استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة مع «الصقور»، من خلال البداية بلقاء اللاعبين، بعد الاطلاع على تسجل لمباريات الفريق السابقة، وقال: «العوامل الأهم في المرحلة الحالية تتمثل في إلهام اللاعبين واستجابتهم لغرس مبدأ روح الفريق واللعب الجماعي، وأتمنى دعم الجماهير المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تكاتف الجميع».



المحطة الخامسة

يعد فريق الإمارات المحطة الخامسة للإيطالي زينجا «63 عاماً» في ملاعب الإمارات، بعدما قاد العين 2007، والنصر 2011- 2013، والجزيرة 2013- 2014، والشعب 2015- 2016.