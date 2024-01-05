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الرياضة

أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي

أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
5 يناير 2024 13:00

 
دبي (الاتحاد)

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احتفل أصحاب الهمم بنادي دبي بماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، تثميناً لإنجازه غير المسبوق، عندما احتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي، خلال الانتخابات التي جرت في الرياض عاصمة السعودية، ويعتبر مكسباً جديداً لرياضة الإمارات، بعد حصوله على ثقة أكبر قارات العالم لـ «دورة ثالثة».
وحرص أصحاب الهمم على تهنئة قدوتهم العصيمي، من خلال تقديم أغنية «حيوا بو سلطان»، مؤكدين سيرهم على درب النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات التي تعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة، مما كان له المرود الإيجابي على رياضة أصحاب الهمم بالدولة على الصعد كافة.
وقدم صاحب الهمة عبدالله السويدي قصيدة بمناسبة الإنجاز، فيما قدمت صاحبة الهمة صايمة زاده هدية للعصيمي.
ووجه ماجد العصيمي الشكر إلى أصحاب الهمم على هذه المشاعر الدافئة، معرباً عن فخره واعتزازه بالمبادرة التي تجسد الأسرة الواحدة بنادي دبي لأصحاب الهمم، واصفاً الاحتفال بأنه يوم استثنائي وخاص بالنسبة له.
وقال: إنه بدعم القيادة الرشيدة ظل أصحاب الهمم يحققون النجاح تلو الآخر، ورفع علم الدولة عالياً، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي نحظى به من قيادتنا نصل إلى أعلى القمم.
وقال: إن نادي دبي لأصحاب الهمم يعد نموذجاً في تقديم القيادات الرياضية والأبطال والحكام إلى الواجهة.
وأشار إلى أن أصحاب الهمم على قدر التحدي والمسؤولية، من أجل تحقيق أحلامهم في المجالات كافة.

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دبي
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ماجد العصيمي
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