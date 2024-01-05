92 شوطاً في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)



بدأ العد التنازلي لانطلاق «النسخة 11»، من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بداية من الجمعة المقبل، بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وتستمر إلى 27 يناير الجاري.

وقررت اللجنة المنظمة زيادة أيام المنافسات من 12 يوماً في البطولات السابقة، إلى 16 يوماً في «النسخة الحالية»، بإضافة أربعة أشواط لفئة العامة ملاك.

تتضمن البطولة 7 فئات، هي الشيوخ، والعامة ملاك، والعامة مفتوح، والعامة هواة، وفئة دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة الإنتاج المحلي، وفئة السيدات.

ويبلغ عدد أشواط البطولة الأكبر في تاريخ مسابقات الصيد بالصقور 92 شوطاً متنوعاً، لتؤكد أنها أهم بطولات هذه الرياضة التراثية على الإطلاق.

وتعتبر مزارع الإنتاج المحلي للصقور، من الشركاء الأساسيين لنادي أبوظبي للصقارين لصون الصقارة، والمحافظة على النوعيات المتميزة من الصقور من الانقراض، وكذلك لتشجيع الإنتاج المحلي للصقور في الدولة، ويشارك في نسخة العام الحالي من البطولة، ثلاث من أبرز مزارع الإنتاج المحلي للصقور، وهي مزرعة ديزرت فالكنز، ومزرعة الوثبة للصقور، ومزرعة ند الشبا.

ومن المنتظر أن يعلن نادي أبوظبي للصقارين الذي ينظم البطولة للعام الحادي عشر، عن قيمة الجوائز الخاصة بالحدث الأهم والأكبر، وتعد جوائز كأس صاب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، هي الأعلى من حيث القيمة المالية من بين كل مسابقات الصيد بالصقور على مستوى الدولة، وتحظى البطولة بأهمية كبيرة لدى عشاق التراث الوطني الأصيل، حيث يحرص الصقارة من مختلف أنحاء الدولة، وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة للمنافسة على نيل لقب أحد أشواط الحدث الكبير، كما تحظى البطولة بتغطية إعلامية كبيرة، حيث تحرص قناة ياس على نقل المنافسات على الهواء مباشرة، وتخصيص استوديوهات تحليلية، وبرامج خاصة برياضة الصيد بالصقور، خلال فترة المنافسات.