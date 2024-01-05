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جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»

جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
5 يناير 2024 13:30


أبوظبي (وام)

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بحث الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، مع سليمان علي الهطالي مدير تسجيل الخيل بالخيالة السلطانية في سلطنة عمان، سبل تعزيز وتنمية التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الخيل العربية.
وتناول اللقاء الذي حضره محمد أحمد الحربي مدير عام الجمعية التوصية بضرورة عمل الجانبين على الارتقاء بأنشطة وبرامج ومبادرات الخيول العربية في مختلف مجالاتها، والتعاون المشترك وتبادل الخبرات لإنجاح الفعاليات كافة المتعلقة بها لإثراء تجارب البلدين.
كما تم، خلال اللقاء، التركيز على الاهتمام بكل موروثات الخيل العربية، وما يتعلق بها، لأنها تعتبر جزءاً أصيلاً من التراث العربي الأصيل للبلدين، وأحد أهم موروثات الآباء والأجداد، مع ضرورة الحفاظ على هذا التراث، وربط الأجيال الجديدة به والعمل على استدامة التطور الذي تم تحقيقه، وتعزيز الاهتمام بها بين قطاعات المجتمع المختلفة باعتبار التراث الأصيل من عناصر تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال. وتم الاتفاق خلال اللقاء على تبادل الزيارات بين الجانبين، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك، في كل ما يتعلق بالخيل العربية بالإمارات وسلطنة عمان.

الإمارات
أبوظبي
جمعية الخيول العربية
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