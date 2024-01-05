الإفراج عن «العداء القاتل» بعد 11 عاماً!



بريتوريا (رويترز)



قالت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا، إنها أطلقت سراح عداء جنوب أفريقيا مبتور الساقين أوسكار بيستوريوس، بناء على عفو مشروط، بعد قرابة 11 عاماً على قتل صديقته ريفا ستينكامب، وإنه في منزله الآن.

وسبق لبيستوريوس المنافسة في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُوج بذهبيتين.

وأطلق بيستوريوس النار على صديقته عارضة الأزياء وطالبة الحقوق، وقتلها في عيد الحب في 2013، وحكم عليه بالسجن في 2014، رغم أنه نفى مراراً تعمده قتل ستينكامب.

وبعد الجريمة التي صدمت بلاده، تحول بيستوريوس «37 عاماً» الشهير بساقيه الاصطناعيتين والمصنوعتين من ألياف الكربون من بطل شهير لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدان بالقتل.

وحُكم عليه في البداية بالسجن خمس سنوات في أكتوبر 2014 بتهمة القتل العمد من قبل المحكمة العليا.

لكن محكمة الاستئناف العليا أدانته في أواخر 2015 بتهمة القتل الأكثر خطورة بعد استئناف المدعين العامين.

وزاد إجمالي عقوبته إلى ست سنوات في يوليو 2016 أي أقل من نصف الحد الأدنى للعقوبة، وهو 15 عاماً الذي طالبت به سلطات الادعاء.

وفي نوفمبر 2017 ضاعفت المحكمة العليا إجمالي عقوبته إلى 13 عاماً وخمسة أشهر، قائلة إن عقوبة السجن ستة أعوام كانت «مخففة بشكل صادم».

وبعد الموافقة على العفو المشروط، بموجب ما يسمى برنامج العدالة التصالحية في جنوب أفريقيا، قالت إدارة الخدمات الإصلاحية في نوفمبر الماضي إن بيستوريوس سيكمل ما تبقى من عقوبته في نظام الإصلاحيات المجتمعية، وسيخضع للرقابة، وفقاً لشروط الإفراج المشروط حتى انتهاء مدة عقوبته».