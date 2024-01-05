السبت 6 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإفراج عن «العداء القاتل» بعد 11 عاماً!

الإفراج عن «العداء القاتل» بعد 11 عاماً!
5 يناير 2024 12:34

 
بريتوريا (رويترز)

أخبار ذات صلة
«ألعاب القوى لأصحاب الهمم» بـ«حديقة أم الإمارات»
رحيل موثِّق الأبارتايد في جنوب أفريقيا عن 91 عاما


قالت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا، إنها أطلقت سراح عداء جنوب أفريقيا مبتور الساقين أوسكار بيستوريوس، بناء على عفو مشروط، بعد قرابة 11 عاماً على قتل صديقته ريفا ستينكامب، وإنه في منزله الآن.
وسبق لبيستوريوس المنافسة في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتُوج بذهبيتين.
وأطلق بيستوريوس النار على صديقته عارضة الأزياء وطالبة الحقوق، وقتلها في عيد الحب في 2013، وحكم عليه بالسجن في 2014، رغم أنه نفى مراراً تعمده قتل ستينكامب.
وبعد الجريمة التي صدمت بلاده، تحول بيستوريوس «37 عاماً» الشهير بساقيه الاصطناعيتين والمصنوعتين من ألياف الكربون من بطل شهير لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مدان بالقتل.
وحُكم عليه في البداية بالسجن خمس سنوات في أكتوبر 2014 بتهمة القتل العمد من قبل المحكمة العليا.
لكن محكمة الاستئناف العليا أدانته في أواخر 2015 بتهمة القتل الأكثر خطورة بعد استئناف المدعين العامين.
وزاد إجمالي عقوبته إلى ست سنوات في يوليو 2016 أي أقل من نصف الحد الأدنى للعقوبة، وهو 15 عاماً الذي طالبت به سلطات الادعاء.
وفي نوفمبر 2017 ضاعفت المحكمة العليا إجمالي عقوبته إلى 13 عاماً وخمسة أشهر، قائلة إن عقوبة السجن ستة أعوام كانت «مخففة بشكل صادم».
وبعد الموافقة على العفو المشروط، بموجب ما يسمى برنامج العدالة التصالحية في جنوب أفريقيا، قالت إدارة الخدمات الإصلاحية في نوفمبر الماضي إن بيستوريوس سيكمل ما تبقى من عقوبته في نظام الإصلاحيات المجتمعية، وسيخضع للرقابة، وفقاً لشروط الإفراج المشروط حتى انتهاء مدة عقوبته».

جنوب أفريقيا
ألعاب القوى
بريتوريا
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون تم إطلاق سراحهم خلال عملية تبادل الأسرى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا نجاح لدبلوماسية الإمارات
اليوم 00:59
بارجة حربية أميركية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر
اليوم 00:59
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية لوقف التصعيد في غزة ومنع اندلاع صراع إقليمي
اليوم 00:59
أرشيفية
الأخبار العالمية
البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة مخطوفة قبالة سواحل الصومال
اليوم 00:59
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
القتال وسوء التغذية والأمراض تهدد 1.1 مليون طفل في غزة
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©