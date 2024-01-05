«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)



رحب سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، باستضافة منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسختها الـ 13، وكأس الأمم لقفز الحواجز، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل.

وتشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 13، إقامة 4 منافسات للمحترفين من فئة «5 نجوم»، وفئة «النجمتين» المفتوحة، بجانب فئتي الأطفال والناشئين. وتشارك في كأس الأمم، 11 دولة هي الإمارات، وإيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.

وأكد سلطان محمد الكعبي توفير كل المتطلبات الداعمة لنجاح الحدثين بأعلى المعايير، وفق أفضل الممارسات بفضل البنية التحتية المتميزة، والمرافق المجهزة في المنتجع، بما يوفر تجربة استثنائية للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، لتعزيز ريادة الدولة عالمياً في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

ورحب بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، والشركاء، بما يسهم في وضع الترتيبات المطلوبة في التنظيم والاستضافة، ووضع جميع إمكانات النادي لدعم نجاح البطولتين.