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الرياضة

كأس ولي عهد دبي للقدرة.. الناموس حلم النخبة

كأس ولي عهد دبي للقدرة.. الناموس حلم النخبة
5 يناير 2024 14:30


محمد حسن (دبي)

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ينطلق في السادسة والنصف صباح السبت بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم سباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 119 كلم، الذي يأتي في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي اشتمل على 3 سباقات أخرى هي، سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة، ثم سباق اليمامة للأفراس.
وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ويقام برعاية شركة إعمار العقارية، ويتوقع أن يشهد مشاركة نخبة من أفضل الفرسان من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، وظل السباق يكتسب أهمية كبرى ضمن الفعاليات الرفيعة التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة، ودائماً تحرص الإسطبلات على الاستعداد لهذا الحدث الكبير بتجهيز أفضل خيولها للمنافسة على ألقابه.
تم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً «أعلام صفراء»، وتبلغ مسافة الثانية 32 كيلومتراً «أعلام حمراء»، وتبلغ مسافة الثالثة 27 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء».
ورصدت جوائز قيمة للسباق الرئيس على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، تبلغ مليوناً و690 ألف درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى المركز الثلاثين، وينال الفائز بالمركز الأول 200 ألف درهم، ويحصل الثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 160 ألف درهم.
وشهدت النسخة الماضية تألق لافت لفرسان «اف 3»، بعد أن حققوا ثلاثية تاريخية في السباق بحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج منصور خميس الشدي باللقب على صهوة الفرس «شيلا» قاطعاً مسافة السباق البالغة 119 كلم بزمن قدره 3:59:53 ساعة، وبمعدل سرعة قياسي بلغ 29.76 كلم/‏‏ ساعة، وجاء في المركز الثاني رفيقه في الإسطبل راشد محمد المهيري على صهوة «امهان دي لوريكو» بزمن قدره 4:03:18 ساعة، فيما حل في المركز الثالث ماجد جمال المهيري على صهوة «شامان دي لا فولي»، وسجل 4:18:00 ساعة.

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