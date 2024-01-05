«بن حموده» ترعى طواف الإمارات وسباق بايك أبوظبي جران فوندو



أبوظبي (الاتحاد)



وقع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة «بن حموده للسيارات» وكلاء شيفروليه وجي إم سي من جنرال موتورز في إمارة أبوظبي، اتفاقية مدتها سنتان ترعى بموجبها الأخيرة، طواف الإمارات للسيدات 2024 الذي يقام، خلال الفترة من 8 - 11 فبراير المقبل، ونسخة 2025، وطواف الإمارات 2024 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط - الذي يقام خلال الفترة من 19 - 25 فبراير المقبل، ونسخة 2025، وسباق بايك أبوظبي جران فوندو 2024 الذي يقام في ديسمبر المقبل ونسخة 2025 كذلك.

وُقعت الاتفاقية في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأيمن البيجاوي مدير المبيعات والتسويق في شركة «بن حموده للسيارات».

وبموجب الاتفاقية تصبح «شيفرولية كابتيفا» السيارة الرسمية لطواف الإمارات للسيدات، وطواف الإمارات، حيث ستقدم «بن حموده للسيارات» 90 سيارة لدعم فعاليات وأحداث الاستحقاقين المرتقبين، خلال شهر فبراير القادم، كما ترعى «بن حموده للسيارات» رسمياً القميص الأسود في طواف الإمارات 2024، وتستحوذ أيضاً على مسمى سباقين مجتمعيين يحدد تاريخهما لاحقاً.

وأكد عارف العواني أهمية توقيع الاتفاقية، مبيناً أن دعم «بن حموده للسيارات» ليس بالجديد ولا بالغريب، ويعكس هذا الدعم القيم الحقيقية للشركة، وسعيها نحو الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والدور الوطني الذي تلعبه بأهداف تحفيز فئات المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، خصوصاً أن رياضة الدراجات الهوائية تشهد طفرة كبيرة في مختلف أنحاء الإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.

وقال العواني: «نرحب بانضمام بن حموده للسيارات إلى أسطول شركاء نجاح مجلس أبوظبي الرياضي، الذين تكاتفنا معهم سوياً في مختلف فعالياتنا الدولية والمجتمعية على حد سواء».

من جانبه قال أيمن البيجاوي: «فخورون بشراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية طواف الإمارات للسيدات، وطواف الإمارات 2024 - السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية - وكذلك سباق بايك أبوظبي جران فوندو، حيث يندرج ذلك في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع».