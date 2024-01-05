«نخبة النجوم» يشاركون في «أبوظبي إكستريم»



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية «IVSM»، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم «ADXC»، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من البطولة الفريدة، والحافل بأقوى النزالات بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين على مستوى الإمارات والعالم.

وتنطلق البطولة 19 يناير الجاري في «مبادلة أرينا»، ويستضيف النزال الرئيس من دون بدلة «الجرابلنج» ألجمين سترلينج وتشيس هوبر، فيما تضمن الفعالية الرئيسة للنزالات المشتركة في الجو جيتسو للجمهور فرصة الاستمتاع بمشاهدة نزال حماسي واستعراض شائق للمهارات، حيث يتواجه الأرجنتيني بابلو لافاسيلي، صاحب الحزام الأسود والفائز بذهبية وزن 69 كجم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عام 2021، مع النرويجي إسبن ماتيسن، صاحب الحزام الأسود والفائز بذهبية بطولة أوروبا المفتوحة للجو جيتسو عام 2022 وذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عام 2018. وتسجل البطولة مواجهة مشوقة بين الويلزية فيون ديفيز، الفائزة بعدة ألقاب في بطولات العالم للجو جيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، مع البرازيلية لوانا بينهيرو، المصنفة في المرتبة 10 ضمن فئة وزن القشّة للسيدات في بطولة يو إف سي.

وتشهد البطولة نزالاً رئيساً للجو جيتسو بين البرتغالي برونو ليما والبرازيلي مانويل ريبامار، ويسعى ليما لتعزيز رصيده من الإنجازات، بعد حصد ذهبية 85 كجم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2023، بينما يطمح ريبامار، الفائز مرتين بلقب بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في الولايات المتحدة، إلى إحراز لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل.

وتتضمن الفعالية الرئيسة نزال جرابلينج حماسي في فئة الوزن المتوسط بين تيرانس مكيني، بطل الوزن الخفيف في بطولة يو إف سي وسيدني آوتلاو، إلى جانب مواجهة قوية في الوزن الخفيف للجو جيتسو بين غابرييل سوزا ويوتا شيمادا.

وتمنح البطولة جمهورها فرصة الاستمتاع بنزال العودة ضمن النزالات الرئيسة بين البحريني علي منفردي، والبرازيلي تاليسون كوستا الذي يسعى لاستخدام مهاراته لتعويض هزيمته في المواجهة السابقة مع منفردي.

وتقدم الفعالية الرئيسة للنزالات استعراضاً للمهارات الفذة في الجرابلنج والجو جيتسو لدى أبطال الإمارات، حيث تشهد مشاركة الأخوين عمر ومحمد السويدي، اللذين حازا مؤخراً الحزام الأسود في الجو جيتسو، واللذين يعتزمان استعراض أساليبهما الفريدة وتقنياتهما التي تعتمد على المهارة والجرأة.

ويواجه عمر السويدي الإسكتلندي شاي مونتجيو، الذي يشتهر بقوته وتميزه في الجرابلنج والجوجيتسو، بينما يخوض محمد السويدي نزالاً قوياً أمام الكوري الجنوبي سيونجهيون جو.

وقال محمد السويدي: بطولة أبوظبي إكستريم قوية، وتمنحني فرصة خوض تجربة جديدة واختبار قدراتي في الجرابلنج، ولا سيما وأنني أول إماراتي يخوض منافسات من دون بدلة «الجرابلنج»، كما أنها أول مشاركة لي بعد حصولي على الحزام الأسود، ويضفي وجود القفص، وطريقة تنظيم البطولة مزيداً من التشويق إلى النزالات، وأشارك في معسكر مغلق تحضيراً للبطولة، حيث أتدرب على التقنيات في الصباح، بجانب حصة جرابلينج، وأعود للتدريب مساءً، فضلاً عن التدريبات المخصصة لتقوية الجسم وتعزيز مستوى اللياقة البدنية.

وقال عمر السويدي: أثق بقدرتي على التميز، وتقديم أداء مشرف يليق باسم الإمارات، ولا سيما أنني وأخي محمد نمثل الدولة في البطولة التي نواجه فيها نجوماً عالميين، وأبذل قصارى جهدي في التدريب للفوز بالبطولة التي تعد تجربة جديدة ومبتكرة في عالم الرياضات القتالية.