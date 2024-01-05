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الرياضة

سان جيرمان يصطدم بـ «عقبة» لضم نجم نيوكاسل

سان جيرمان يصطدم بـ «عقبة» لضم نجم نيوكاسل
5 يناير 2024 14:52

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أكدت شبكة إسبن أن باريس سان جيرمان الفرنسي، جعل البرازيلي برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي هدفاً أساسياً له في «الميركاتو الشتوي»، على عكس الأنباء التي أفادت بأن «الباريسي» غير مهتم بالتعاقد مع اللاعب.
ويُعتبر جيماريش أحد أهم عناصر نيوكاسل، وقام بتمديد عقده مع «الماجبيس» حتى صيف 2028.
وقالت الشبكة إن الصفقة تواجه عقبة «الشرط الجزائي» الذي تضمنه العقد الجديد للاعب، والذي يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني «127 مليون دولار».
وأشارت الشبكة إلى أن هناك عنصراً مهماً قد يلعب لمصلحة سان جيرمان، وهو علاقة النادي الفرنسي الطيبة مع جيوليانو بيرتولوتشي وكيل جيماريش، والذي سبق له تسهيل عملية انضمام البرازيليين لوكاس بيرالدو وجابرييل موسكاردو إلى «حديقة الأمراء»، باعتباره وكيلاً لكل منهما أيضاً.
انضم برونو جيماريش إلى نيوكاسل في يناير2022، قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، بعد أن أمضى عامين سيئين في النادي، ويمثل الآن أحد أهم مفاتيح اللعب في تشكيلة إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل، حيث شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفاً، وصنع آخر.
ومن المنتظر أن يشارك جيماريش «السبت» في مباراة فريقه أمام ساندرلاند في الدور الثالث لكأس إنجلترا، بينما يبحث سان جيرمان في الوقت الحالي عن وسيلة لجذب النجم البرازيلي مرة أخرى إلى الدوري الفرنسي«ليج آن»، من خلال الدخول في مفاوضات جادة مع ناديه الإنجليزي.

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