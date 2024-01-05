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رادوي يتولى «المهمة الكبيرة» مع «فخر أبوظبي»

رادوي يتولى «المهمة الكبيرة» مع «فخر أبوظبي»
5 يناير 2024 14:53

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تعاقد الجزيرة رسمياً مع الروماني ميريل رادوي لتدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف العام، وقام المدرب بتوقيع العقد، بحضور علي الحمادي المدير التنفيذي للنادي.
وتكون المهمة «الكبيرة» لرادوي الذي أكد جاهزيته، بعد «التسلسل» في تدريب فرق عدة ومنتخبات منذ عام 2015، ونجح في ترك بصمته مع البطائح في النصف الأول من الموسم، وجمع معه 16 نقطة في المركز السابع بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ويكمل المشوار مع «فخر أبوظبي» الباحث عن مواصلة التقدم على الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الخامس وله 20 نقطة، إلى جانب المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
ويتميز رادوي على غرار «المدرسة الرومانية» بأسلوب الانضباط التكتيكي والتنظيم الميداني، ويفضل طريقة 4-2-3-1، وحاصل على شهادة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي.
ويعرف رادوي «42 عاماً» ملاعبنا جيداً، وشارك لاعباً مع العين من 2011 إلى 2014، وشباب الأهلي موسم 2014-2015، وخاض مع منتخب رومانيا 68 مباراة.
ويعد رادوي ثاني روماني يقود الجزيرة في «المحترفين»، بعد لازالو بولوني موسم 2007-2008، وحقق معه كأس الخليج.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
ميريل رادوي
رومانيا
العين
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