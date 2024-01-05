«طائرة الفرسان» في اختبار سهل أمام «الإعصار»



معتصم عبدالله (دبي)



يعول شباب الأهلي متصدر دوري الرجال للكرة الطائرة برصيد 21 نقطة، على الاختبار السهل أمام مضيفه حتا صاحب «المركز الأخير» يوم السبت، ضمن «الجولة العاشرة»، من أجل العودة السريعة إلى «سكة الانتصارات»، بعد التعثر بالخسارة في القمة أمام بني ياس «الوصيف» 2-3 في الجولة الماضية.

ويلعب ضمن الجولة ذاتها بني ياس «الوصيف» وله 18 نقطة، أمام ضيفه العين «الخامس» بـ 14 نقطة، فيما يحل الجزيرة «الثالث»، وله 17 نقطة ضيفاً على عجمان «السادس»، ويلتقي في «ديربي بر دبي» الوصل «الرابع» وله 13 نقطة، بجاره النصر «السابع» وله 10 نقاط.

الجولة العاشرة



بني ياس – العين 18:30

حتا – شباب الأهلي 18:30

عجمان – الجزيرة 18:30

الوصل – النصر 18:30