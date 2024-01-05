«طبيب» ينجو من «تسونامي الهواة»!

معتصم عبدالله (دبي)



يقود عيد باروت فريق دبا في المهمة الأولى، أمام ضيفه مصفوت، السبت، في انطلاق مباريات «الجولة 15» من «دوري الدرجة الأولى»، التي تشهد استضافة العروبة المتصدر برصيد «33 نقطة»، والطامح لحسم لقب «بطل الشتاء»، أمام ضيفه الجزيرة الحمراء الذي يقوده المدرب التونسي سمير الجويلي، خلفاً لباروت المنتقل إلى «النواخذة»، فيما يواجه الرمس ضيفه الفجيرة، ويحل الظفرة «الوصيف» ضيفاً على جلف يونايتد باستاد خالد بن محمد بالشارقة.

وتستكمل الجولة، الأحد بمباريات التعاون والحمرية، الذيد ومسافي، سيتي ودبا الحصن، يونايتد والعربي، فيما يغيب جلف أف سي صاحب المركز 11 برصيد 17 نقطة بداعي الراحة.

وبات الوطني بدر طبيب مدرب التعاون، الوحيد المستمر على رأس عمله، لموسمين على التوالي في دوري الأولى، خلال الموسم الحالي، والمدرب الثالث فقط، على صعيد «دوري أدنوك المحترفين» و«دوري الدرجة الأولى» معاً، إلى جانب الروماني كوزمين «الشارقة»، والإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، في ظل «تسونامي» الإقالات والتغييرات الفنية التي اجتاحت الأندية في الموسم الحالي 2023- 2024، والتي وصلت إلى 20 مدرباً في الهواة والمحترفين.

وثمن بدر طبيب مدرب التعاون الحالي، والمدرب السابق لنادي الإمارات في المحترفين، والمدرب الأسبق لأندية دبا الحصن وصمفوت وغيرها، دعم إدارة نادي التعاون للكادر المواطن في قيادة الفريق الأول للنادي للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً أهمية الاستقرار الفني في تحقيق النتائج المطلوبة.



ورأى طبيب الذي يحتل فريقه موقعاً متوسطاً في ترتيب الدوري برصيد «15 نقطة»، أن الغيابات المؤثرة لأبرز اللاعبين بداعي الإيقافات والإصابات أثرت على المردود العام لنتائج الفريق، وشهدت مباراة الجولة الماضية للتعاون أمام الجزيرة الحمراء 2-2، طرد ثنائي الفريق مطر بدجي، وعبدالله الغافري، وسبقه قرار الانضباط بإيقاف علي صقر حارس الفريق الأساسي لأربع مباريات.

وقال مدرب التعاون: «في ظل غياب تقنية الفيديو في مباريات دوري الأولى، تواجه الفرق بعض حالات عدم التوفيق لقرارات «قضاة الملاعب»، والتي تتسبب في أخطاء كارثية تلقي بظلالها على النتائج بشكل عام».

وأضاف: «قطعاً الحديث عن أخطاء التحكيم لا يعني تحميلهم المسؤولية الكاملة، ونحن في الأجهزة الفنية، وحتى اللاعبين مسؤولين أيضاً في تجنب الانفعالات، ولكننا نتمنى أن يكون «قضاة الملاعب» أكثر حرصاً، في ظل غياب تقنية الفيديو مقارنة بدوري المحترفين، فضلاً عن تعطل أجهزة التواصل بين قضاة الملاعب في بعض المباريات».

وكشف مدرب التعاون عن حرص الجهاز الفني للفريق، بالتعاون مع إدارة النادي، في تطبيق بنود اللوائح الداخلية على اللاعبين، في حال الحصول على البطاقات الملونة وحالات الطرد والإيقاف، وقال: «نعمل على استمرار تثقيف اللاعبين بشأن اللوائح وقرارات الحكام، ونحرص أيضاً على تطبيق الجزاءات المضمنة في لوائح الفريق الداخلية، بما فيها الخصم من المخصصات المالية».

وأعاد طبيب تميز الأداء الدفاعي لفرقة التعاون، في الموسم الحالي، باستقبال شباك الفريق 13 هدفاً، ليكون رابع أقوى دفاع، إلى «أسلوب اللعب»، وقال: «التميز الدفاعي لا يلغي حاجتنا إلى تحسين الأداء الهجومي، ونفضل دائماً اللعب بأسلوب متوازن ما بين الدفاع والهجوم، وهو ما ساعدنا في الخروج بنتائج إيجابية أمام فرق المقدمة، بالتعادل مع دبا 0-0 والظفرة 1-1 والخسارة بصعوبة أمام العروبة المتصدر 0-1»، لافتاً إلى أن أهمية تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ورأى مدرب التعاون أن المنافسة في دوري الأولى، خلال الموسم الحالي تبدو صعبة، في ظل تقارب المستويات، مشيداً بشكل خاص بالظهور الإيجابي والمتميز للوافد الجديد فريق يوناتيد صاحب المركز السادس، والذي يستحق لقب «الحصان الأسود».

وأضاف: «المنافسة على الصعود قوية بين أكثر من فريق، ولكن تبقى حظوظ المرشحين العروبة، والظفرة، ودبا، ودبا الحصن، وحتى الحمرية هي الأكبر، عطفاً على الخبرات الكبيرة للاعبيها».

«الصليبي» ينهي مشوار «عميد الأولى»

كشف بدر طبيب مدرب التعاون، عن انتهاء موسم لاعب وسط الفريق عبدالله مال الله، بعد تعرضه لإصابة «الرباط الصليبي»، ويعد مال الله «40 عاماً» عميد اللاعبين في دوري الأولى، وثاني أكبر اللاعبين سناً في الموسم الحالي 2023- 2024 على مستوى كرة الإمارات، بعد «المخضرم» إسماعيل مطر.

وسبق لمال الله، والذي شارك في 9 مباريات مع التعاون، في موسمه الثاني على التوالي، اللعب لأندية أندية الإمارات، العين، الوصل، دبي، الفجيرة، عجمان، وصولاً إلى محطته الأخيرة مع التعاون.

مباريات السبت

دبا – مصفوت 16:50

العروبة – الجزيرة الحمراء 16:50

الرمس – الفجيرة 16:50

جلف يونايتد – الظفرة 16:50

مباريات الأحد



التعاون – الحمرية 16:50

الذيد – مسافي 16:50

سيتي – دبا الحصن 16:55

يونايتد – العربي 16:55