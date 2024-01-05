تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.. الدورة الأولى لبطولة غياثي للصقور تعقد فعالياتها في أبوظبي

تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعقد الدورة الأولى لبطولة «غياثي الأولى للصقور 2024» فعالياتها من 6 إلى 10 يناير 2024، في مدينة غياثي في منطقة الظفرة، ويشارك فيها نخبة من أكبر ملاك الصقور والمحترفين، ويُتوقَّع أن تحظى بإقبال كبير من عشّاق الصقور داخل الدولة وخارجها.

وتُنظَّم البطولة في إطار اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة برياضة الصقور المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموروثها الثقافي والاجتماعي، والتزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن توفير جميع أشكال الدعم والتشجيع لها.

تعمل اللجنة المنظِّمة للبطولة على تسخير جميع مقوّمات النجاح لها وإخراجها بأفضل صورة ممكنة، ورصدت جوائز قيِّمة للفائزين في أشواطها المختلفة.

تتضمَّن البطولة 18 شوطاً، منها أربعة أشواط لفئة ملاك الفرخ، وهما جير شاهين وجير بيور وجير قرموشة وجير تبع، إضافة إلى أربعة أشواط لفئة ملاك جرناس. وتتضمَّن البطولة أيضاً ثمانية أشواط لفئة المحترفين في الفرخ والجرناس.

يشهد اليوم الختامي شوطين في كأس غياثي، هما كأس غياثي لفئة الملاك، ويشارك فيه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في جميع أشواط الملاك، وكأس غياثي لفئة المحترفين، ويشارك فيه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في جميع أشواط المحترفين.

يُذكَر أنَّ بطولة غياثي الأولى للصقور تحظى برعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي ليوا الرياضي، ونادي أبوظبي للصقارين، وبلدية منطقة الظفرة، وشرطة أبوظبي.