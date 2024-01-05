ميلوش ودودو ينضمان إلى عجمان



رضا سليم (دبي)



أبرمت إدارة عجمان صفقتين، بالتعاقد مع الصربي ميلوش كوسانوفيتش مدافع الجزيرة السابق، ليدخل قائمة الفريق بدلاً من التونسي نادر الغندري، حيث تم التوقيع رسمياً بعقد يمتد إلى نهاية الموسم قابل للتجديد، كما تعاقد «البرتقالي» مع البرازيلي رافائيل دودو، لاعب وسط خورفكان الذي يدخل القائمة بدلاً من الكونغولي بريستيج مبونجو، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم قابل للتجديد.

وانضم ميلوش إلى الجزيرة في أغسطس 2019، قادماً من ستاندر لياج البلجيكي، ويعد من أبرز الأجانب في الدفاع بدوري المحترفين خلال المواسم الماضية، إذ خاض اللاعب البالغ 33 عاماً مع «فخر أبوظبي» 92 مباراة، بمعدل 8167 دقيقة، وأحرز 16 هدفاً، وأسهم في فوز الجزيرة بلقب الدوري في موسم 2020-2021، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعدما خاض معه أطول محطاته مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها، وانتقل ميلوش إلى أوجبست المجري في صفقة «انتقال حر» خلال «الميركاتو الصيفي» الماضي، وظهر المدافع الصربي في مدرجات مباراة شباب الأهلي والوصل ضمن «الجولة 12» من الدوري.

وصل دودو إلى 100 مباراة مع خورفكان خلال تعاقده مع «النسور» منذ 5 سنوات، مسجلاً 27 هدفاً، كما أسهم في صناعة 17 هدفاً، ويعد من أبرز لاعبي الوسط الذين قدموا مستوى متميزاً في دوري المحترفين، إلا أن الإصابة أبعدته لفترة، قبل أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى.