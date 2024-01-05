«دولية» الشراع لقفز الحواجز تجمع النخبة في العين



العين (الاتحاد)



أعلن منظِّمو «بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز»، والتي تُعتبَر من أبرز الفعاليات المعروفة ضمن الرزنامة الدولية لرياضة القفز الاستعراضي بعالم الخيول، عن عودة المهرجان من جديد لهذا العام وذلك خلال الفترة الممتدّة بين 9 و14 يناير والتي ستقام في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وتَعِد البطولة احتفالية متميّزة يستطيع الاستمتاع بحضورها جميع أفراد العائلة، وتتضمّن الكثير من الأنشطة والفعاليات الشيقة على مدى خمسة أيام، وستشهد أيضاً العديد من المنافَسات الحامية التي تخوضها مجموعة من أبرز الفرسان برياضة القفز الاستعراضي ومن بينهم ويليام فونل، جو ستكدايل وكذلك فريق الإمارات الأولمبي، بحيث يسعون جميعاً للفوز باللقب وكسب جوائز مالية قيّمة تزيد عن 430,000 يورو.

أما بالنسبة للزوّار الصغار، فيتم الترفيه عنهم في قرية الشراع، ويشمل هذا تجارب ركوب المهار، الرسم على الوجوه، لعبة دوّامة الخيل، منطقة خاصّة بالاستدامة وألعاباً لتعزيز المهارات المختلفة. كما تحوي القرية العديد من شاحنات الطعام ومنافذ التجزئة.

ومن المقرَّر أن يكون يوم غد مليئاً بالحركة والتشويق حيث تبرز مستويات عالية من الطاقة الحصانية من نوعين مختلفين وذلك ضمن فئة الركوب والقيادة (Ride & Drive) الممتعة للجمهور، ويشارك أول عشرة فرسان من منافَسات اليومين الأول والثاني لخوض غمار منافَسة حامية ومتميّزة بهدف الفوز بمبلغ 11000 يورو عبر إكمال جولة قفز فوق حواجز يبلغ ارتفاعها 115 سنتمتراً قبل الانتقال للقيادة السريعة على متن مركبة ديفيندر وعبور خط النهاية بتألّق.

ومن المتوقَّع أن تستمر هذه المنافَسات حتى بداية الفترة المسائية وستتبعها أنشطة ترفيهية عالمية المستوى بدءاً من الساعة 7 مساءً تشمل إيقاعات الطبول واستعراضات الرقص من المنطقة العربية، إضافة للألعاب النارية وعروض أضواء الليزر الأخّاذة.

أما الجائزة الكبرى المقامة يوم الأحد برعاية لونجين، الشريك الرسمي لرياضة الفروسية، فتشكّل قمّة فعاليات هذا الحدث الراقي، حيث سيتنافس أفضل الفرسان على مضمار صعب يحوي حواجز بارتفاع 155 سنتمتراً، ليكسب بعدها الفائز جائزة مالية قيّمة جداً تبلغ 38750 يورو.

يُشار إلى أن هذه البطولة البارزة تقام حالياً بدورتها السنوية السابعة، ولقد حضر الحدَث الماضي الذي تم تنظيمه في يناير 2023 جمهور كبير تخطّى عدده 5000 شخص، إضافة لما يزيد على 17000 متابع شاهد الفعاليات عبر الإنترنت من خلال خدمة البث الدولية للفروسية.

وتحظى نسخة 2024 بالرعاية من مجلس أبوظبي الرياضي، ماجستيك للعناية بالخيل، مربط الهواجر، كاڤالور، بولزوورث، إكويترانس لوجيستيكس الرائدة دولياً بنقل الخيول، 'اتحاد الفروسية والسباق وبريمير موتورز.

يُذكَر أنه إلى جانب بطاقات الدخول العادية، والتي تتيح حضور الفاعليات مجاناً للجميع، تتوفر منطقة ضيافة حصرية تتضمّن خدمات الطعام والشراب التي يقدّمها مطعم ارث.