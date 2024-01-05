الرميثي يتصدر تأهيلية «الحواجز المستدامة»



دبي (الاتحاد)



فاز الفارس محمد شافي الرميثي، حامل لقب بطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز 2023 مع ذات الفرس «كارامبا»، والتي شارك معها في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى في النسخة الثالثة للبطولة (2024)، ليصبح أول المتأهلين والأكثر قرباً للفوز بلقب البطولة للمرة الثانية.

وجاءت المنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، في ثاني أيام بطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز، التي تجري منافساتها على الميدان العشبي بنادي الفروسية في (المستدامة)، وصمم مسار المنافسة التأهيلية بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وقبل تحدياتها 27 فارساً وفارسة، نجح منهم 10 فرسان في إكمال الجولة من دون خطأ، وأفضلهم زمناً الفارس محمد شافي المشارك الأخير رقم (27) والفرس «كارامبا» وبلغ 58.18 ثانية.

وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الأوزبكستاني عبد اللاييف المشارك بصحبة جواده «أوتو فان دو»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 62.9 ثانية.

وانطلقت البطولة بمنافسة الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز (105 ـ 125) سم، وتنافس فيها 8 خيول، و5 منها أكملت المرحلتين من دون خطأ، وفيها فرض الجواد «بيلوغا 11» كلمته، بقيادة الفارس راشد محمد الرميثي، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 25.48 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الجواد «ان ان كونتر أتاك ام كيو» بقيادة الفارس المصري علي أحمد عرفات، وأنهى المرحلة الثانية في زمن 26.21 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الجواد «اسبيشال ماوس» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، بعد أن سجل زمناً بلغ 27.19 ثانية.

أحرز الفارس الناشىء السوري ليث غريب مع الفرس «هير آي آم» الفوز بالمركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات المرحلتين، من فئة النجمتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 49 فارساً، نجح منهم 19 فارساً في إكمال المرحلتين من دون خطأ.