لورينسي وأزارو.. «الهاتريك الوحيد» في «أدنوك للمحترفين»

علي معالي (دبي)



فرض البرازيلي لورينسي مهاجم خورفكان، والمغربي وليد أزارو لاعب عجمان نفسيهما، بعد نهاية «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليس لغزارة أهدافهما، ولكن بـ «ثلاثية» كل منهما في مباراة واحدة، ليصبح الثنائي «الهاتريك» الوحيد في البطولة حتى الآن.

ويأتي لورينسي في الترتيب السابع بين الهدافين «6 أهداف» متساوياً مع مهدي قايدي مهاجم اتحاد كلباء، وتاولجانت سليمانوف «بني ياس»، وهاريس سيفيروفيتش «الوصل»، وجاء «هاتريك» لورينسي في «الجولة 12»، وشهدت فوز خورفكان على الوحدة 3-2، والأهداف الثلاثة الأخرى أحرزها في شباك الجزيرة والبطائح والوصل، أما وليد أزارو فقد سجل 5 أهداف، منها «ثلاثية» أمام اتحاد كلباء في المباراة التي انتهت لمصلحة «النمور» 5- 3.

أما التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، ومتصدر هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الآن بـ 11 هدفاً، فهو كبير هدافي «الثنائية»، حيث تكررت في 4 مباريات أمام شباك حتا، والإمارات، وشباب الأهلي، وخورفكان.

وسجل هدفين في مباراتين كل من الإيطالي مانولو جابياديني «النصر» أمام حتا وعجمان، وكايو لوكاس «الشارقة» أمام اتحاد كلباء والعين، والإيراني مهدي قايدي «اتحاد كلباء» في مرمى عجمان والإمارات.

وفي مباراة واحدة أحرز هدفين، السوري عمر خربين «الوحدة» في شباك الوصل في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ويأتي خربين في المركز الثاني في قائمة الهدافين «9 أهداف»، وعلي مبخوت «الجزيرة» أمام النصر وبني ياس، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين «8 أهداف».

وتضم القائمة أيضاً فابيو ليما «الوصل» في شباك حتا، ونجح ليما في أن يسجل 8 أهداف حتى الآن، وهاريس «الوصل» في خورفكان، والبرازيلي ماتيوساو «شباب الأهلي» في بني ياس، والمالي يوسف نياكاتي «بني ياس» في النصر، والإيفواري أداما ديالو «الوصل» في شباك البطائح.

وهناك المغربي سفيان رحيمي «العين» في شباك عجمان، وسيباستيان تيجالي «الشارقة» في مباراة الإمارات، والمالي موسى ماريجا «الشارقة» أمام خورفكان، وحارب عبدالله «شباب الأهلي» في «صقور» الإمارات، والمالي عثمان كمارا «الشارقة» أمام حتا، وداسيلفا «شباب الأهلي» في مرمى فريق الإمارات، ومؤنس دبور «شباب الأهلي» في مرمى خورفكان، والأرجنتيني خيمينيز «الوصل» في شباك حتا، وساسا إفكوفيتش «بني ياس» في مرمى الوصل.