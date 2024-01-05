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الرياضة

«البايرن» مهتم بضم «زميل كين»

«البايرن» مهتم بضم «زميل كين»
5 يناير 2024 18:44

ميونيخ (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم مهتم بضم إيريك داير لاعب توتنهام الإنجليزي.
وذكرت شبكة «سكاي» الألمانية أن داير «29 عاماً»، زميل هاري كين السابق، أصبح في قائمة أمنيات البايرن، بينما ذكر موقع «فوتبول إنسايدر» أن بطل الدوري الألماني توصل لاتفاق مع داير.
وشارك داير، الذي لعب 49 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، هذا الموسم. وينتهي تعاقد داير مع توتنهام في يونيو المقبل.
ويحتاج البايرن لتدعيم دفاعه، خاصة أن لديه ثلاثة مدافعين فقط، في مركز قلب الدفاع، كما أن كيم مين جاي، ترك الفريق حالياً للعب مع منتخب بلاده، كوريا الجنوبية، في بطولة كأس آسيا التي تستمر لمدة شهر.
كما أن الفريق بحاجة للاعب وسط مدافع، ويمكن لداير أن يلعب في المركزين، وحاول بايرن ضم جواو بالينيا من فولهام في أغسطس الماضي، ولكن فشلت الصفقة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، ولا يبدو أن البايرن سيقدم عرضاً آخر لضم اللاعب البرتغالي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اسم تريفوه تشالوباه، لاعب تشيلسي، ارتبط بالانتقال لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.
ويعرف توماس توخيل، مدرب البايرن، تشالوباه «24 عاماً» جيداً، حيث يمكنه اللعب في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن، عندما كان مدربا لتشيلسي.
ويتعافى تشالوباه حالياً من إصابة في الفخذ، ولكن ينبغي أن يكون جاهزا بنهاية الشهر الجاري.

بايرن ميونيخ
توتنهام
الدوري الإنجليزي
هاري كين
آنجي بوستيكوجلو
توماس توخيل
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