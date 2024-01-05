نادال.. خسارة دراماتيكية!

بريزبين (أ ف ب)



وصل مشوار الإسباني رافايل نادال في دورة بريزبين إحدى دورات 250 نقطة للمحترفين، إلى النهاية من الدور ربع النهائي عقب خسارته الدراماتيكية أمام الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و6-7 و3-6، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا ومواطنتها فيكتوريا أزارينكا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى نصف النهائي لدى السيدات.

وكان نادال «37 عاماً» وحامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أوّل عالمياً سابقاً، ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالمياً، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

وضرب تومسون موعداً مع البلغاري جريجور ديميتروف الثاني في دور الأربعة، بعد فوزه الأخير على الأسترالي الآخر رينكي هيجيكاتا 6-1 و6-4.

وفرّط نادال الذي يستعد لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بتقدّمه بمجموعة، بعد أن حسم الأولى بصعوبة 7-5، وخسر الثانية بشقّ الأنفس بعدما ذهب اللاعبان إلى شوط كسر التعادل، حيث بدأ الإرهاق في الظهور تدريجياً على الماتادور الإسباني في مباراة دامت لثلاث ساعات و25 دقيقة.

وتمكّن تومسون من تعويض تأخره في شوط كسر التعادل بثلاث نقاط، قبل أن يتغلب على منافسه 8-6، ليعود ويُهيمن الأسترالي على المجموعة الفاصلة التي كسر فيها إرسال منافسه مبكراً في ظل تراجع مستوى نادال.

وبلغ الدنماركي هولجر رونه الأول الدور نصف النهائي بتخطيه الأسترالي جيمس دوكوورث 6-2 و7-6.

ولحق الروسي رومان سافيولين بركب المتأهلين بفوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 7-6 و6-2 ليضرب موعدًا مع رونه.

وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى الدور نصف النهائي من دورة بريزبين، إحدى دورات الـ 500 للمحترفات، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا الخامسة 6-1 و6-4.

سابالينكا التي خسرت التصنيف العالمي لمصلحة البولندية إيجا شفيونتيك في نوفمبر الماضي إثر سقوطها أمام الأخيرة في نهائي بطولة «دبليو تي ايه» الختامية، نجحت في التفوّق على منافستها بسهولة نسبية، خصوصاً بعد حسمها المجموعة الأولى 6-1.

تحسّن أداء كاساتكينا في الثانية لكنّ الأفضلية بقيت لمصلحة اللاعبة البيلاروسية الباحثة عن إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية توالياً، وحسمت النتيجة 6-4 بعدما كسرت إرسال منافستها في الشوط الخامس.

وتلتقي سابالينكا في نصف النهائي مواطنتها المخضرمة فيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013 والتي احتاجت إلى ساعتين ونصف لتخطي عقبة اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و7-5.

وكانت أزارينكا مسيطرة على زمام الأمور بكسر إرسال منافستها مرة واحدة لتفوز بالمجموعة الأولى، بيد أن أوستابنكو الفائزة بدورها ببطولة كبرى وتحديدا رولان جاروس الفرني عام 2017، استعادت توازنها وردّت في المجموعة الثانية بسيناريو مماثل.

وفي الوقت التي كانت الجولة الثالثة الحاسمة تتجّه نحو التعادل 6-6 وخوض جولة فاصلة، نجحت أزارينكا في كسر إرسال منافستها لتفوز بمباراة ماراثونية.

وقالت أزارينكا بعد فوزها «أعتقد أن نوعية كرة المضرب كانت مدهشة، لعبت منافستي كرات خلفية قوية وضربت إرسالات ساحقة، كنت أتطلع إلى مدى تطور لعبي هذا العام وأعتقد بأن الأمور جيدة من هذه الناحية».

وجاء تأهل الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة ثانية مختلفاً، إذ حسمت بطلة ويمبلدون 2022 المجموعة الأولى ضد الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-1 ثم انسحبت الأخيرة بداعي الإصابة.

تقدمت ريباكينا 4-1 في المجموعة، عندما استدعت منافستها دخول أخصائي العلاج لما بدا إصابة في عضلات البطن، قبل أن تستكمل المجموعة وتعلن انسحابها.

وتلتقي ريباكينا في نصف النهائي مع التشيكي ليندا نوسكوفا الفائزة على الروسية اليافعة «16 عاماً» ميرا اندرييفا 7-5 و6-3.