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مارادونا.. براءة!

مارادونا.. براءة!
5 يناير 2024 18:48

 
روما (رويترز)

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برأت المحكمة العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا من تهم التهرب الضريبي، لتنهي بذلك معركة قانونية استمرت 30 عاماً بين مهاجم نابولي السابق وسلطات الضرائب.
وتم اتهام مارادونا، المعروف باسم «القدم الذهبية»، باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين، لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.
وقال محاميه أنجيلو بيساني «انتهى الأمر، ويمكنني أن أقول بوضوح ومن دون خوف من الوقوع في تناقض، إن مارادونا لم يكن أبداً متهرباً من الضرائب».
وأظهرت وثيقة للمحكمة نُشرت يوم الأربعاء أن محكمة النقض في روما ألغت حكماً صدر عام 2018 وذلك في منتصف ديسمبر.
وتوفي مارادونا في نوفمبر 2020 إثر نوبة قلبية.
وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للاعب في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو «40.38 مليون دولار» ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.

إيطاليا
مارادونا
نابولي
الأرجنتين
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