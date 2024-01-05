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«ظرف عائلي» يُبعد رودي

«ظرف عائلي» يُبعد رودي
5 يناير 2024 18:58

 
مانشستر (د ب أ)

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يمكن أن يفتقد مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جهود لاعب الوسط رودري في مباراته المقبلة أمام هيديرسفيد تاون في الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما توفت جدة اللاعب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن اللاعب الإسباني حصل على إذن بالغياب عن الفريق، حيث عاد إلى مدينة مدريد الإسبانية.
وقال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن اللاعب لم يتم استبعاده بشكل نهائي، ولكن على الأرجح لن يشارك مع الفريق في المباراة التي ستكون بداية الفريق لحملة الدفاع عن لقبه.
وذكر جوارديولا في مؤتمر صحفي: لسوء الحظ، توفيت جدة رودري بالأمس، وهو في مدريد، اليوم وغداً لن يتواجد هنا.
وأضاف: أتمنى أن يعود للحاق بالمباراة، ولكن، إذا أراد البقاء، فإن المسائل العائلية هي الأهم.

مانشستر سيتي
كأس الاتحاد الإنجليزي
جوارديولا
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