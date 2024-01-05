القوارب الشراعية تبحر في دبي

دبي (الاتحاد)

يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في عام 2024 يومي الجمعة والسبت المقبلين بتنظيم كرنفال بحري على مدار يومين حافلين بالتنافس والإثارة، ويقام الجمعة المقبل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فيما ستكون شواطئ دانة الدنيا دبي على موعد مع سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت المقبل.

ويستكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية موسمه الناجح، والذي استهل في سبتمبر الماضي، وشهد بعدها محطات متنوعة بالفعاليات والسباقات التراثية الجميلة، حيث تتواصل بتنوع كبير في الفترة المقبلة.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي البحري، إن اللجنة المنظمة ستواصل جهودها في تنظيم الفعاليات المتنوعة، وإنجاح بقية مراحل الموسم البحري 2023-2024، وأشار إلى أن محبي السباقات البحرية التراثية على موعد مع ثلاثة أحداث مهمة، منها سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الجمعة المقبل، وسباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي يعقبه بيوم واحد.