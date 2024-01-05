«ألعاب القوى لأصحاب الهمم» بـ«حديقة أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المفضلة في أبوظبي، مهرجان ألعاب القوى لأصحاب الهمم، الأول من نوعه في العاصمة، والذي أقيم أمس، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي لألعاب القوى في منطقة العشب الكبرى.

وتوفر الحديقة للضيوف المشاركة في عدد من الأنشطة والألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم، والجمباز، ورياضة البوتشي، ورفع الأثقال، وغيرها، تحت إشراف عدد من المدربين والمعلمين المتخصصين.

كما تستضيف الحديقة عرض الدمى التفاعلي الممتع والمقدم للصغار، والذي يتيح فرصة تعزيز مهارات التعبير والتواصل لدى الأطفال، وتمتاز هذه الفعالية التي تُقام اليوم السبت بمشاركة سبع دمى مميزة تمثل كل منها مشاعر متنوعة لتقدم للأطفال تجربة ملهمة لفهم المشاعر والعواطف والتعبير عنها بشكل أفضل لمحيطهم. ويحظى زوار الحديقة بمتعة التعرف على أنواع الطيور الجارحة والزواحف، حيث يقدم المدربون معلومات مفيدة عن طبيعة هذه الحيوانات الفريدة وحياتها، مع التقاط الضيوف لأجمل الصور التذكارية معها.