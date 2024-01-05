«المحبوبة» تواصل إنجازاتها بسباق ماراثون العين للخيول

عصام السيد (العين)

واصلت الفرس «المحبوبة» الحاصلة على الجولات الثلاث الماضية من ماراثون العين في الموسم الماضي، إنجازاتها من خلال الفوز بالجولة الأولى من الماراثون هذا الموسم، في الشوط التاسع والرئيس المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 3200 متر «تكافؤ» البالغ جائزته 110 آلاف درهم، والذي أقيم أمس الأول بمضمار نادي العين للفروسية في حفله سباقه السادس، مع تسعة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل 645 ألف درهم.

وتفوقت «المحبوبة» العائدة لأحمد سعيد المزروعي، بإشراف إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، وقيادة كونور بيسلي بالسباق بفارق 3.5 طول، ومسجلة زمناً وقدره 3:50:37 دقيقة.

وفاز «يورمان» لأحمد وعائشة وعبد الرحمن محمد خليل، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي بشوط تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب جبل حفيت، بجائزة قدرها 60 ألف درهم، ومسجلاً 2:07:50 دقيقة.

ومنح الجواد «صني دي لوب»، بإشراف حمد المرر، الثنائية للفارس تاج اوشي، بفوز ناجز بلقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، على لقب سيح بن عمار بجائزة قدرها 85 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:17:22 دقيقة.

وحصد «كوزموس دي فاوست» لزياد كلداري، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية المبتدئة لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:37:47 دقيقة.

ومنح «ايه اس عجب» الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، الثنائية للمدرب إبراهيم أصيل، والفارس ساندرو بايفا بفوز ناجر بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب الصاروج البالغة 70 ألف درهم، ومخصص للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، وسجل البطل 1:53:72 دقيقة.

وتألق «رعد لمبارك» لإسطبلات الأصايل لتربية الخيول الإمارات، بإشراف دينيس اوبراين وقيادة ريتشارد مولن بصورة لافتة حين انقض على الصدارة في المراحل النهاية ليخطف شوط الخيول العربية المبتدئة «القسم الأول»، في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر على لقب الساد البالغ جائزته 45 ألف درهم، وسجل البطل 2:07:65 دقيقة.

وخطف «كشمير» لخميس عبد الله العبري، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، جائزة القسم الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة البالغة 45 ألف درهم في الشوط السادس على لقب المقام لمسافة 1800 متر، وسجل البطل 2:07:47 دقيقة.

وحقق الجواد القوي «الأرقم» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة تاج أوشي «ثلاثية»، فوزه الثاني على التوالي المتوقع في تحدي الشوط السابع لمسافة 1800 متر، على لقب عود التوبة البالغ جائزته 80 ألف درهم، متفوقاً بفارق 5.75 طول عن أقرب منافسيه، وسجل البطل 2:04:98 دقيقة.

وفاز «رامز مسقط» لمزرعة مسقط للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سام هتشكوت، بالشوط الثامن لمسافة 1800 متر، على لقب الجاهلي البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 2:05:53 دقيقة.