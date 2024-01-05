«لا بأس» يطارد القمة في جبل علي

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يستضيف مضمار جبل علي اليوم، أول سباقاته في العام الجديد.

وبعد أن أنهت عام 2023 بثلاثية أنيقة، تتطلع خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يتصدر قائمة بطولة الملاك، لمواصلة تألقها على أرضها.

ومن المرجح أن يستمر هذا التألق، حيث يشارك مايكل كوستا، مدرب خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في خمسة من سباقات الخيول المهجنة الأصيلة الستة في البرنامج المكون من سبعة سباقات، والذي يبدأ بسباق 1400 متر للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر ممثل إسطبلات جبل علي «مزاحم» الفائز مرتين، ترشيحات سباق العوير سبرينت ستيكس – هانديكاب، على مسافة 1200 متر برعاية شادويل في الشوط الخامس والرئيس.

خصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة إنتاج الإمارات، على لقب كأس النابودة للسيارات «بورش»، ويتصدر الترشيحات القادم الجديد «ايه اف قمة»، ويواجه «ايه اف منعوت»، و«جاب ينشد».

وينافس «ميادين»، و«أبر اتاك»، و«دوكدوم» في سباق هانديكاب على لقب الشعفار للاستثمار لمسافة 1400 متر، في الشوط الثاني. ويتصدر «ترجمان» ترشيحات الشوط الثالث على لقب سباق بنك دبي التجاري للسرعة لمسافة 1000 متر – هانديكاب، وينافسه «حب السلام»، و«كينج أوف لاك»، و«بوينت جيفن».

ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، 6 خيول في سباق بن دسمال جروب ستيكس لمسافة 1000 متر – هانديكاب، ويتصدر الترشيحات «لا بأس» صاحب الوصافة في آخر سباقين له، وهناك «فيسباسيان» الفائز في سباقه الأخير، ويسعى «ضحوي» في العودة لمنصات التتويج. ويسعى «إمبيريال إيس» لحصد لقب الشوط السادس في كأس جي أي ار سي سبورت «هانديكاب» لمسافة الميل.