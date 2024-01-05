«الأبيض».. شباب بمعدل 25 سنة

سلطان آل علي (دبي)

تستعد المنتخبات الآسيوية لانطلاقة بطولة كأس آسيا 2023 في قطر اعتباراً من الجمعة المقبل، وأعلنت جميع المنتخبات قوائم لاعبيها النهائية التي ستشارك في البطولة القارية المنتظرة، وتحضر في النسخة القارية معدلات أعمار مختلفة للمنتخبات.

وإذا ما نظرنا إلى المنتخبات الـ24 وفقاً لمعدل أعمار اللاعبين المشاركين في البطولة، فإنّ منتخب الإمارات سيأتي خامساً ضمن أصغر معدلات الأعمار بـ25.62 سنة فقط للقائمة المستدعاة، حيث تضم 13 لاعباً أصغر من 25 سنة، وهو ما يمثل نصف القائمة، منهم لاعبان بـ19 سنة فقط هما سلطان عادل، وخالد توحيد. ويعد منتخب إندونيسيا الأصغر على الإطلاق بمعدل الأعمار بـ23.88 سنة، يليه طاجيكستان بمعدل 24.15 سنة، ثم قيرغيزستان بـ24.46 سنة. وفي المرتبة الرابعة منتخب فيتنام بمعدل 24.84 سنة.

وفي الجانب المقابل، فإنّ أكبر المنتخبات هو المنتخب اللبناني بمعدل أعمار يبلغ 29.3 سنة، ونسبة 50% من اللاعبين أكبر من 30 سنة، يأتي خلفه في المرتبة الثانية والثالثة منتخب إيران، بمعدل 29 سنة، ومنتخب الصين بمعدل 28.53 سنة.