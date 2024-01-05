«البنتلي» يحلق بلقب جير تبع في بطولة فزاع للصيد بالصقور

دبي (وام)

اختتمت أمس منافسات العامة مفتوح ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 12 يناير الجاري؛ بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.

وأقيمت أمس الأول أشواط جير تبع للعامة مفتوح، وفيها تفوق راشد بن سرود المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير «البنتلي»، تلاه القطري عبد العزيز مبارك المعاضيد بالطير «أر بي جي»، ثم جاء سيف جمال الحريز بالطير «إتش إس 2» بالمركز الثالث. وتمكن سيف جمال الحريز من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع ـ جرناس بحصوله على الرمز بالطير «مرشح»، فيما حلّ راشد بن سرود المنصوري ثانيًا بالطير «الشهم»، ثم فريق الفرسان بالطير «تي 08».

واستطاع فريق دبي تحقيق رمز «البيور جير فرخ» بالطير «مكرّم»، تلاه فريق الفرسان بالطير «بي بي 1»، ثم سلطان عتيق الفلاسي بالطير «اليلايس».

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة «بيور جير جرناس» حصول سيف جمال الحريز على الرمز بالطير «يلايس»، فيما حلّ فريق ربدان في المركز الثاني بالطير «ذهب»، أما المركز الثالث فذهب لفريق ندّ الشبا من خلال الطير «مسموح».

وفي ختام المنافسات في فئة «قرموشة جرناس» تمكن سلطان عتيق الفلاسي من الحصول على الرمز من خلال الطير «توقيت»، أما في فئة «قرموشة فرخ» فذهب شوط الرمز لفريق ندّ الشبا بالطير «100».

قام راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.