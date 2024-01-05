«الأبيض» يخوض «القمة المعنوية» قبل «الرحلة الآسيوية»

معتز الشامي (دبي)

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، التجربة الدولية الأخيرة، أمام شقيقه عُمان، اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة أبوظبي، وتعد المباراة التي تبدأ في الساعة السابعة والربع مساءً، بمثابة الفرصة الأهم أمام «القائمة النهائية»، لخوض غمار كأس آسيا، التي تنطلق في قطر يوم الجمعة المقبل، وتضم 26 لاعباً، ويتم الدفع بالعدد الأكبر منهم في «البروفة المرتقبة» اليوم.

ويستعد «الأبيض» لخوض غمار «المحفل القاري»، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إيران وفلسطين، وهونج كونج، ويفتتح المنتخب مباراته الرسمية الأولى في البطولة، أمام هونج كونج يوم 14 يناير الجاري.

وتعد «التجربة» أمام «الأحمر»، هي السابعة لمنتخب بقيادة باولو بينتو، حيث سبق أن حقق «الأبيض» الفوز في 6 مباريات، وسيكون مطالباً بضرورة الفوز أمام الشقيق العُماني اليوم، لأسباب عدة لعل أبرزها، الحصول على «جرعة الثقة» قبل البطولة الآسيوية، فضلاً عن حرص كل لاعب على تقديم أفضل ما لديه للدخول في التشكيلة الأساسية التي تلعب البطولة.

وركز بينتو، في المحاضرة الأخيرة للاعبين، على ضرورة التحلي بالروح القتالية العالية، والالتزام التكتيكي والانضباط داخل الملعب، مع عدم ترك مساحات لمنتخب عُمان الذي يعتمد على السرعة والمهارة والقوة البدنية، وتعد التجربة «الخليجية الثالثة» للمنتخب، الذي واجه البحرين رسمياً في نوفمبر الماضي، ضمن «التصفيات المشتركة» المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وحقق «الأبيض» الفوز بهدفين، كما تفوق ودياً على «الأزرق» الكويتي بهدف في أكتوبر الماضي بدبي.

وطلب بينتو من لاعبي «الأبيض»، خوض «التجربة الأخيرة» كأنها افتتاحية مشوار المنتخب في كأس آسيا، ما يعني التمسك بالجدية والتركيز والتعامل مع المباراة على أنها ذات طابع رسمي، لاسيما أن عُمان يعد من المنتخبات القوية في المنطقة، ومرشح للسير بعيداً في «التصفيات المشتركة»، وأيضاً في نهائيات كأس آسيا بالدوحة.

وشهدت الأيام الماضية، تركيز بينتو وجهازه المعاون على علاج السلبيات التكتيكية التي ظهرت في الودية الأولى بمعسكر أبوظبي، أمام قيرغيزستان، والتي انتهت لمصلحة «الأبيض» بهدف جاء في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وأصبح الجهاز الفني على ثقة من قدرة القوة الهجومية للمنتخب، والقيام بالمطلوب منها، خاصة بعد اكتمال «الخماسي الهجومي» القوي، بعودة يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، الذي يتوقع مشاركته أساسياً، إلى جانب علي صالح وكايو وليما، وعلي مبخوت، ومنحهم الأدوار المختلفة، مع تكثيف العمل على الوسط والدفاع.

ونجح المنتخب مع بينتو في تسجيل 14 هدفاً خلال 6 مباريات، وتلقى هدفين فقط، وهو رقم يعكس حجم العمل التكتيكي للمنتخب، ومنح بينتو الفرصة لأكثر من 44 لاعباً، منذ توليه المسؤولية يوليو الماضي، حتى وصل إلى القائمة النهائية التي يخوض بها كأس آسيا، وتضم 26 لاعبا، واستقر على التشكيلة الأساسية بنسبة تتخطى 90%، بينما يترك فرصة أخيرة لبعض الأسماء، بناءً على أدائهم في «ودية» عُمان، والتي تشهد منح الفرصة أيضاً لبعض البدلاء لتجهيزهم لمواجهات كأس آسيا.



بطاقة المباراة

المباراة: الإمارات - عمان

المباراة: دولية ودية

الملعب: استاد آل نهيان «نادي الوحدة»

التوقيت: 19:15



نتائج المنتخب مع بينتو

الإمارات - كوستاريكا 4-1

الإمارات - الكويت 1-0

الإمارات - لبنان 2-1

الإمارات - نيبال 4-0

الإمارات - البحرين 2-0

الإمارات - قيرغيزستان 1-0