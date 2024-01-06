«صاروخ» ينقذ توتنهام في كأس إنجلترا!

لندن (أ ف ب)



بلغ توتنهام الدور الرابع من كأس إنجلترا في كرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه بيرنلي 1-0.

ويدين فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو بالتأهل الشاق إلى الإسباني بدرو بورو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 78 من كرة صاروخية رائعة، أطلقها من خارج المنطقة.

وبهذا التأهل إلى الدور الثالث من مسابقة لم يحرز لقبها النادي اللندني منذ عام 1991، حين تُوج بطلاً لها للمرة الثامنة في تاريخه، سيخلد «السبيرز» للراحة بشكل جيد، قبل أن يعاود نشاطه في 14 الحالي، حين يحل على ملعب «أولد ترافورد» لمواجهة مانشستر يونايتد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وبلغ الدور الرابع أيضاً الفريق اللندني الآخر فولهام، بفوزه على ضيفه روثرهام يونايتد، من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بهدف سجله الجامايكي بوبي ريد «24».

وعلى غرار ما حصل بين كريستال بالاس وإيفرتون «0-0»، تُعاد المباراة بين برنتفورد وضيفه ولفرهامبتون، بعد تعادلهما 1-1 في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد البرازيلي جواو جوميش.

ورغم النقص العددي واللعب خارج ملعبه، تمكن ولفرهامبتون من تعويض تخلفه في الشوط الأول بهدف للفرنسي نيل موباي «41»، وأدرك التعادل في الشوط الثاني بفضل تومي دويل «64».