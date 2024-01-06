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الرياضة

«البديل» يهدي بولونيا «نقطة»

«البديل» يهدي بولونيا «نقطة»
6 يناير 2024 08:28

روما (أ ف ب)

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أفلت بولونيا من تلقي هزيمتين توالياً للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بخطفه هدف التعادل 1-1 على أرضه أمام جنوى في الرمق الأخير، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب تياجو موتا اللقاء على خلفية الهزيمة القاسية التي تلقاها في المرحلة الماضية على أرض أودينيزي 3-0، وكان بالتالي يمني النفس بالنهوض سريعاً، بالفوز على جنوى بين جماهيره، من أجل الصعود الى المركز الرابع ولو موقتاً.
لكنه اصطدم بصلابة فريق أجبر يوفنتوس الثاني والإنتر المتصدر على الاكتفاء بالتعادل معه بنتيجة 1-1 أيضاً.
وبدا بولونيا في طريقه لتلقي الهزيمة الرابعة للموسم، بعد تخلفه منذ الدقيقة 20، بهدف سجله الإيسلندي ألبرت جودموندسون من ضربة حرة، وحتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، قبل أن ينقذه «البديل» لورنتسو دي سيلفستري الذي دخل في الدقيقة 87، بإدراكه التعادل، بعدما وصلته الكرة من البلجيكي أليكسيس ساليماكرز إثر ركلة ركنية.
وبذلك، بقي بولونيا خامساً بـ32 نقطة، وبفارق نقطة خلف فيورنتينا الذي يحل ضيفاً على ساسوولو، قبل أن يواجه فريق موتا الثلاثاء في ربع نهائي الكأس، فيما رفع جنوى رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر موقتاً.

 

الدوري الإيطالي
بولونيا
جنوى
يوفنتوس
إنتر ميلان
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