البرازيل تطرد «المدرب المؤقت»!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



بات المنتخب البرازيلي لكرة القدم، من دون مدرب مجدداً، بعد إقالة فرناندو دينيز من منصبه.

وتأتي إقالة دينيز «46 عاماً» من المنصب الذي استلمه أصلاً بشكل مؤقت في يوليو، ولعام واحد فقط خلفاً للمدرب الموقت الآخر رامون مينيزيس، بعد يوم على الحكم القضائي الصادر من محكمة عليا في البرازيل بإعادة رئيس اتحاد اللعبة إدنالدو رودريجيش إلى منصبه.

وأبطلت المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا قضى بإبطال اتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريجيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

وتلقت البرازيل تحذيراً شديد اللهجة من قبل الاتحاد الدولي «الفيفا»، والاتحاد الأميركي الجنوبي «كونمبيول» في أكثر من رسالة تضمنت تهديداً واضحاً بتعليق نشاط المنتخبات الوطنية دولياً في حال حصول أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي.

وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي، بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركاً المهمة موقتاً لمينيزيس، ومن بعده لمدرب فلوميننسي دينيز.

وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ «السيليساو»، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.

وكان من المفترض أن يستلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل بحسب ما أعلن رودريجيش في يوليو، ليصبح أول مدرب أجنبي لأبطال العالم 5 مرات منذ قرابة ستين عاماً.

لكن هذا الملف أُقفِل، بعدما قرر الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى 2026.

وأفاد موقع «جلوبو» البرازيلي أن رودريجيش أخبر عة رئيس نادي فلومينينسي الذي يشرف عليه دينيز أيضاً، ماريو بيتنكورت، أنه قرر التخلي عن خدمات المدرب قبل أن يعرف الأخير بالقرار في وقت لاحق.

وبحسب «جلوبو»، قال رودريجيش لبيتنكورت إنه معجب بالعمل الذي قام به دينيز مع المنتخب، لكنه لن يخلف بوعده لرئيس فلومينينسي بإطلاق سراح المدرب، من أجل التفرغ لمهمته مع الفريق الذي أحرز معه لقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض المنتخب البرازيلي بالمجمل 6 مباريات بقيادة مدرب فلومينينسي، وجميعها في تصفيات مونديال 2026، حيث فاز على بوليفيا وبيرو وتعادل مع فنزويلا، وخسر أمام أوروجواي وكولومبيا والأرجنتين.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن دوريفال جونيور الذي يشرف حالياً على ساو باولو، قد يكون خليفة دينيز في تدريب المنتخب.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين في مارس ضد إنجلترا في لندن وإسبانيا في مدريد، وأخريين في يونيو، قبل أن يبدأ مشواره في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين.