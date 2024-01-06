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كندا تدخل تاريخ «الكالشيو»!

كندا تدخل تاريخ «الكالشيو»!
6 يناير 2024 08:42

روما (أ ف ب)

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بات الدولي تايجون بيوكانن أول لاعب كندي في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بانضمامه إلى الإنتر المتصدر الحالي حتى «صيف 2028»، قادماً من كلوب بروج البلجيكي، وفق ما أعلن فريقه الجديد.
وقال الإنتر في بيان: رحلة طويلة بدأت في برامتون «كندا»، وقادته حتى الوصول إلى ميلانو، حلم تايجون مع «النيراتسوري» بدأ للتو.
وأفادت التقارير أن الإنتر دفع 7 ملايين يورو للتعاقد مع ابن الـ24 عاماً، إضافة إلى 3 ملايين يورو مكافآت مرتبطة بالنتائج.
ووقع اللاعب على عقد مدته أربعة أعوام ونصف العام ويمتد حتى صيف 2028.
ووصل بيوكانن إلى مطار ليناتي في ميلانو، وأكمل فحصه الطبي قبل التوقيع على العقد.
ويؤمن الدولي الكندي للمدرب سيموني إينزاجي خياراً إضافياً في مركز الظهير الأيمن، حيث يدخل في منافسة مع الهولندي دنزل دومفريس على مكان في التشكيلة الأساسية.
وعلى الرغم من أنه جاهز بدنياً، من المستبعد أن يشارك بيوكانن في مباراة الدوري الإيطالي ضد فيرونا السبت في «سان سيرو».
وخاض بيوكانن حتى الآن 35 مباراة دولية، وسجل أربعة أهداف، وكان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها ألفونسو ديفيس الهدف الأول على الإطلاق لكندا في كأس العالم وذلك في مونديال قطر نهاية 2022، خلال الخسارة أمام كرواتيا 1-4 في دور المجموعات «سجلت هدفاً آخر لاحقاً في الخسارة أمام المغرب 1-2 وجاء بالنيران الصديقة عبر نايف أكرد».

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