برشلونة يفقد «النجم» في «السوبر»

برشلونة (أ ف ب)



يفتقد برشلونة الإسباني جهود مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو خلال مشاركته في الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم المقرّرة في السعودية، بعدما أكّد النادي الكاتالوني تعرّضه لشد في أربطة الركبة.

وخرج «النجم» كانسيلو بعد 11 دقيقة من صافرة البداية، في فوز برشلونة على لاس بالماس 2-1، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، بعدما عانى من إصابة خلال احتكاك، في حين أشارت تقارير محلية أن مدة غياب الدولي البرتغالي تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وانضم كانسيلو «29 عاماً» المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي لموسم واحد، إلى قائمة طويلة من المصابين في برشلونة، تتضمن لاعب الوسط اليافع جافي، الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيجن والظهير ماركوس ألونسو.

ويواجه برشلونة نظيره بارباسترو من الدرجة الرابعة في كأس الملك «الأحد»، قبل أن يسافر إلى الرياض الأسبوع المقبل لخوض الكأس السوبر الإسبانية.

ويلعب برشلونة أمام أوساسونا في نصف النهائي الخميس، في حين من المتوقع أن يبلغ المباراة النهائية في 14 الشهر الحالي لمواجهة الفائز من «ديربي» العاصمة مدريد بين ريال وأتلتيكو.

وبدوره، أعلن ريال تعرض مدافعه لوكاس فاسكيز «32 عاماً» لإصابة عضلية خلال التمارين وغيابه عن السوبر، حيث من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل وفقاً لصحيفة «ماركا».