دوجاري يكشف السر: لماذا زيدان «عاطل»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف كريستوف دوجاري، النجم الفرنسي السابق المُتوج بـ «مونديال 1998»، النقاب عن أن مواطنه وصديقه المقرب زين الدين زيدان «أيقونة» الكرة الفرنسية، رفض أكثر من عرض مغرٍ للعودة مجدداً إلى «دكة المدربين»، بعد ابتعاد منذ «صيف 2021»، في نهاية تجربته الناجحة مع ريال مدريد، والتي حقق خلالها إنجازاً غير مسبوق بحصد دوري الأبطال الأوروبي 3 مرات متتالية.

وقال دوجاري في حديثه خلال برنامج «روتين يشتعل»، على شبكة مونت كارلو سبورت، إن زيدان كان يعتذر بلباقة ولطف، بعد تفكير عميق في كل الفرص التي أتيحت له خلال الفترة الماضية التي ظل فيها «عاطلاً» على أمل أن ينال شرف تدريب منتخب «الديوك» خلفاً لديدييه ديشامب المدير الفني الحالي، والذي تم التجديد له حتى نهاية «مونديال 2026».

وأضاف دوجاري أن كثيراً من الفرص المغرية جاءت من أندية كبيرة أو منتخبات، منها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل الذي فكر المسؤولون عنه في «زيزو»، قبل أن يتواصلوا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ما يعني أن زيدان كان «الخيار الأول» للبرازيل، ولكنه رد بالرفض في نهاية المطاف.

وقال دوجاري: زيدان فكر جيداً في عرض البرازيل، وتلك هي عادته عند تلقي أي عرض، يفكر ويستمع للطرف الآخر، ثم يرفض بلباقة ولطف، ويحترم كل من طلبه.

وأضاف: «زيزو» يفضل أن يكون عملياً، ومعلوماتي أنه كان فعلاً رقم واحد في اختيارات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولكنه رفض المهمة.

وأعترف دوجاري بأن تولي مسؤولية منتخب مثل البرازيل، تحدٍ مثير للغاية بالنسبة لزيزو، لأنه المنتخب الذي فاز عليه لاعباً قبل 28عاماً، وتحديداً في نهائي «مونديال» فرنسا 1998، وسجل وقتها هدفين من أهداف فريقه الثلاثة.

جدير بالذكر أن زين الدين زيدان ربما لم يشأ تدريب منتخب البرازيل، لأنه لم يكن تدريب أي منتخب غير فريق بلاده، وهي الفرصة التي كان ينتظرها بفارغ الصبر، بعد انتهاء كأس العالم الأخيرة، ولكن مانويل لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي وقتها خذله، وجدد عقد ديشامب زميل زيدان السابق لاعباً في يوفنتوس الإيطالي، حتى نهاية «مونديال 2026».