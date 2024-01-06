«صراع الأبطال» على كأس حمدان بن راشد



عصام السيد (الشارقة)



ينظم نادي الشارقة للفروسية السباق الخامس لمضمار الشارقة لونجين لموسم 2023-2024، على لقب كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد، على أرض مضماره الرملي، وتبلغ الجوائز 400 ألف درهم، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بلدية الشارقة، بلدية البطائح، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، قناة الشارقة الرياضية، شرطة الشارقة.

ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 92 جواداً، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

ويجتمع 12 خيلاً من الأبطال للتنافس على لقب كأس حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس والرئيس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر – كوندشنس، ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب في هذا الشوط «أجوستي فيسكال»، وينافسه «لا سدود» صاحب المركز الأول في آخر مشاركة، ويسعى «شانتي ستار» للحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.

وتنطلق الأمسية بسباق لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر – هانديكاب، بمشاركة 16 خيلاً يتقدمها «جاب العفريت» الأعلى تصنيفاً، وهناك «إيه أف يهدب»، كما يعود «إيه أف يختم»، بعد فوزه على مسافة 1000 متر، في مضمار الشارقة لونجين الشهر الماضي.

وخصص الشوط الثالث لخيول الـ 4 سنوات فما فوق على مسافة 2000 متر – هانديكاب بمشاركة 16 خيلاً، يتقدمها «إيه أف الباهر» صاحب «الوصافة» في آخر مشاركة له، وينافسه «راسخ الريف» و«إيه أف حازم»، بعد فوزه في سباق لمسافة الميل.

ويستمر التنافس في رابع الأشواط المخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق، ويشهد مشاركة 16 خيلاً تتنافس على مسافة 1700 متر– هانديكاب، ومن الخيول المتحدية في هذا الشوط «إيه أف مثاقيل»، ومن أبرز المنافسين له «إيه أس بدور» الذي أثبت جدارته بفوز قوي في مضمار العين، وهناك «إيمان» صاحبة الوصافة في سباقين.

وينطلق أول أشواط المبتدئة في الشوط الثاني لخيول الـ 4 سنوات إنتاج الإمارات على مسافة 2000 متر، وأبرز المرشحين «إيه أف العبادي»، ومعه «إيه أف الصارم» صاحب الوصافة في سباقين، وهناك أيضاً «رابح الريف».

وتختتم الأمسية بشوط المبتدئة لخيول الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 16 من الخيول غير المصنفة على مسافة 1700 متر، يتقدمها «جاب فاخر»، وينافسه «مالك العز»، وإيه أف ناطق».