الأحد 7 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام يرد على «شائعات داير»!

مدرب توتنهام يرد على «شائعات داير»!
6 يناير 2024 12:14

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب أرسنال يطالب بإلغاء «الإعادة»!
نيوكاسل يستعيد «العافية»


أكد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، أن غياب إيريك داير مدافع الفريق عن الفوز على بيرنلي 1-صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان بسبب الإصابة، وليس مرتبطاً بالتكهنات بإمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ.
وكشفت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع داير الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بعد ستة أشهر.
من جانبه، رد بوستيكوجلو «نعم إنه مصاب، لقد أصيب بقرحة منعته من المشاركة في التدريبات».
وبشأن اهتمام النادي الألماني بضم اللاعب، أجاب مدرب توتنهام «هذا شأن مختلف، ولكن لا تشككوا في نزاهتي، عندما أقول مصاب فهو مصاب ولم يتدرب، وغيابه لا علاقة له بأي شيء آخر».
وأضاف المدرب الأسترالي «ليس لدي أي فكرة عن اهتمام بايرن ميونيخ، عند سؤالي عما إذا كان مصاباً فهو مصاب، لم أختلق ذلك، وإذا لم يكن مصاباً سأقول إنه تم استبعاده، فهو أمر سهل بالنسبة لي».
وكرر مدرب توتنهام «إيريك داير مصاب، وفيما يتعلق بأي شيء آخر يحدث لا أهتم به». وقال بوستيكوجلو «ليس لدي معرفة باهتمام بايرن ميونيخ، وإذا كان هناك عرض للاعب بالتأكيد سيتم إبلاغي، ولكن تركيزنا في آخر 24 ساعة كان على مباراة بيرنلي، واللاعبين الجاهزين».
وأتم تصريحاته «نعم.. يمكن تحمل خسارة داير، إذا كانت إصابة بن ديفيز خطيرة، يبدو أن ديفيز تعرض لتمزق في أوتار الركبة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب».

الدوري الإنجليزي
كأس إنجلترا
توتنهام
بايرن ميونيخ
آنجي بوستيكوجلو
آخر الأخبار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد كأس ولي عهد دبي للقدرة
6 يناير 2024
وزيرة الخارجية اليابانية
الأخبار العالمية
وزيرة الخارجية اليابانية تزور أوكرانيا
اليوم 09:55
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
الرياضة
مدرب مصر «بطل» يبدأ من «الصفر»!
اليوم 09:26
ماتزاري يأسف على نابولي!
الرياضة
ماتزاري يأسف على نابولي!
اليوم 09:15
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
الرياضة
إنريكي يحذر سان جيرمان من «الدرجة السادسة»!
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©