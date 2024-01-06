«ماراثون دبي» يرسم سيناريو «النسخة 23»

رضا سليم (دبي)



تنطلق صباح الأحد، «النسخة 23» من ماراثون دبي الدولي، الذي يعد أقدم سباق جري للمسافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط، ويقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وباكورة الأحداث الرياضية الدولية التي تقام في دبي العام الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز العدائين الدوليين، خاصة من أفريقيا والذين يتنافسون على المراكز الأولى، وأيضاً الحصول على فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويعود الماراثون إلى مساره القديم، والذي تغير منذ عام 2020، حيث ينطلق من أمام أكاديمية شرطة دبي، إلى طريق أم سقيم، ثم شارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وينتهي مرة أخرى أمام أكاديمية شرطة دبي، ويمر المتسابقون خلال السباق على أشهر المنشآت السياحية، من أبرزها برج العرب، ومدينة جميرا، وجزيرة النخلة وعلم الاتحاد.

ويشمل الماراثون سباق المحترفين لمسافة 42.195 كيلومتر، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين، لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من الجنسيات كافة من داخل الدولة وخارجها.

ويدور التنافس بين أبطال النسخة الماضية على لقبي الرجال والسيدات، وأيضاً عدد من الفائزين بالماراثونات الأخيرة في العالم، يتصدر الإثيوبيان ووركينه تاديسي ماندفرو وكيبيدي تولو وامي المنافسة على أفضل زمن شخصي لهما «2:05:07 ساعة» في ماراثون هامبورج 2022، بينما سجل تولو أفضل زمن له «2.05.19 ساعة»، والمركز الثاني في إشبيلية قبل تسعة أشهر، فيما تراجعت أسهم أبديسا تولا بطل النسخة الماضية.

ويتنافس على لقب السيدات، الإثيوبيتان ديرا ديدا وروتي آجا، وتعد ديدا حاملة لقب الماراثون في نسخته الماضية، وزوجة تميرات تولا الفائز بماراثون دبي وبطل العالم السابق، حيث أحرزت لقب النسخة الماضية بزمن 2:21:11 ساعة، بفارق 13 ثانية فقط عن مواطنتها آجا التي جاءت في المركز الثاني، إلا أن الوصيفة تعد أسرع امرأة في هذه السباقات، ولديها أفضل زمن شخصي «2:18:09 ساعة»، وهو الرقم الذي حققته عندما فازت بماراثون دونج ينج في الصين قبل أشهر عدة، وهي المشاركة الثالثة في ماراثون دبي بعد 2017 و2023، وتملك سيرة متميزة في الماراثونات الكبرى، بعد فوزها في «طوكيو 2019»، والمركز الثاني في برلين مرتين «2017 و2018»، وحصلت على المركز الثالث في ماراثون نيويورك عام 2019، وهو ما يرشح أجا «29 عاماً» للفوز بلقب «النسخة 23» من الماراثون، فيما نجحت ديدا في تحسين زمنها الشخصي في الماراثون في عام 2023 إلى 2:19:24 ساعة، وحلت في المركز السادس في ماراثون برلين الأخير.

وأكد المستشار أحمد الكمالي المنسق العام للماراثون، أن الحدث جاهز على خط البداية، وتم الانتهاء من الأمور التنظيمية واللوجستية كافة، والعودة إلى المسار القديم «محفز» لكل المتسابقين، والمتميز في النسخة 23 أنها أول الماراثونات في 2024 الخاصة بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وعدد من المتسابقين والنخبة يسعون لحسم التأهل، من أجل بدء التجهيز للأولمبياد مبكراً، وهو سر مشاركة النخبة من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

وأوضح الكمالي أن الجوائز المالية في الماراثون تضاهي جوائز الماراثونات العالمية، وهناك جوائز للأوائل في كل فئة حتى المركز العاشر، بجانب جوائز للمتسابقين المواطنين، وأصحاب الهمم وسباق الصغار.