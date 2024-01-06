«قمة السلة» تشتعل بين النصر وشباب الأهلي

علي معالي (دبي)



تشهد الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي الثاني لدوري السلة موقعة مثيرة بين النصر «20 نقطة»، وشباب الأهلي «21 نقطة»، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في الساعة السابعة والنصف مساء الأحد، ويتوقع أن تشهد تحدياً قوياً، بعد عودة البطولة عقب التوقف الأخير لمشاركة المنتخب في البطولة العربية بالقاهرة، وجاء رابعاً بعد مصر وليبيا وتونس.

وأهمية مباراة «العميد» و«الفرسان» تأتي في ظل التنافس القوي بين الفريقين، لاحتلال الصدارة، وبحث شباب الأهلي، عن تعويض خسارة الدور الأول، في حين يتطلع النصر إلى تأكيد أفضليته مع المدرب المصري حسام الوكيل هذا الموسم، بدليل أن الفريق نجح في الفوز بجميع مبارياته إلى الآن بـ 10 انتصارات متتالية، وهو رقم قياسي، يُحسب للوكيل ومجموعة المواهب بالنادي حالياً.

وبعيداً عن سباق الصدارة، هناك مباراة فنية بين حسام الوكيل مدرب النصر، والتونسي وليد زريدة مدرب شباب الأهلي، وكلاهما يبحث عن الاقتراب من أول ألقاب الدوري، خاصة أن طريق المتصدر بحسب النظام الجديد «بلاي أوف 5»، يكون سهلاً إلى النهائي.

وفي حال فوز النصر، يتساوى مع الأهلي في رصيد «22 نقطة»، وتصبح الصدارة من نصيب «العميد»، بفارق المواجهات المباشرة، وفي حال فوز «الفرسان» يصل إلى النقطة 23، والنصر إلى «النقطة 21»، وهناك مباراة أخيرة يلعبها النصر أمام الظفرة 11 يناير الجاري، في حين تعتبر مباراة اليوم هي الأخيرة لشباب الأهلي في «التمهيدي».

ويلتقي الوحدة مع الشارقة على صالة الجزيرة، والظفرة مع الوصل على صالة بني ياس، وأهمية المباراتين في أنهما توضحان ملامح الفريق صاحب المركز الثالث، والذي يتنافس عليه الشارقة والوصل ولكل منهما 15 نقطة، وأسبقية الترتيب لمصلحة الشارقة بفضل المواجهات المباشرة.