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الرياضة

منتخب اليد يكسب كوسوفو استعداداً لـ «الآسيوية»

منتخب اليد يكسب كوسوفو استعداداً لـ «الآسيوية»
6 يناير 2024 14:23

 
رضا سليم (دبي) 

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فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد على كوسوفو 26-23 في المباراة الودية، خلال معسكر مقدونيا، استعداداً للمشاركة في «النسخة 21» من البطولة الآسيوية، من 11 إلى 25 يناير الجاري بالبحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 14-12، ويلعب مباراته الأخيرة في المعسكر مع المنافس.
المعروف أن منتخبنا خسر أولى مبارياته الودية في معسكر مقدونيا أمام اليونان 20-33، ويختتم معسكره الأحد، على أن تعود البعثة إلى البلاد الاثنين، وتتوجه إلى البحرين الثلاثاء، ويخوض المنتخب أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية يوم الخميس المقبل أمام هونج كونج، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي للبطولة، وكازاخستان 13 يناير، والبحرين 15 يناير، قبل أن يدخل الدور الرئيس، حيث يتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى المجموعتين الأولى والثانية بالدور الرئيس، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة، إلى نصف النهائي، ويتأهل «الرباعي» إلى «المونديال»، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في «التمهيدي» في المجموعتين الثالثة والرابعة على مراكز الترضية.

الإمارات
منتخب اليد
كوسوفو
البحرين
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